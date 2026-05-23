La semana pasada, durante la rueda de prensa posterior a ROH Supercard of Honor, ante la pregunta de que tenía que decir a quienes especulan (véase, WWE) con que AEW no verá renovado su acuerdo televisivo el próximo año, Tony Khan expuso lo siguiente.

«Hoy vi algo, y es solo un reporte, no sé si es cierto. Podría ser verdad, pues muchos reportes tienen cierta base, aunque nunca lo sabes de primera mano cuando estás escuchando reportes de tercera mano. Vi un informe hoy en el que alguien en WWE está diciéndole cosas a la gente dentro de WWE, hablando sobre el próximo acuerdo televisivo de AEW y sobre lo que estamos haciendo. Me sorprendió. Todo lo que diré es que lo que comentaron no podría estar más lejos de la realidad. Tienen derecho a sus opiniones. He estado intentando ser respetuoso con ellos y tratar de comportarme como un caballero. Que hablen y difundan estas cosas… simplemente voy a poner la otra mejilla. Quizá hace un par de años no lo habría manejado de esta manera».

Bajo tal coyuntura llega mañana 24 de mayo Double or Nothing, tercer PPV de AEW en 2026.

Seguramente muchos esperarían un mordaz contrataque de Khan, considerando la fama del mandamás. Pero por fortuna, aquel Khan es historia. AEW ha entendido que lejos de atraer miradas, toda asociación con WWE en una misma frase resulta negativa en pos de construir una marca propia. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y antes de que los seguidores de TNA alcen la mano, su ejemplo no cuenta. TNA, aunque siempre tendrá un hueco especial en mi corazón por su intención de ofrecer una competencia «mainstream», arrastra su estigma de empresa segundona precisamente por apelar demasiado al entonces Imperio McMahon.

No necesita Double or Nothing de «promociones» extra. Según el Wrestling Observer, tiene previsto reportarle a AEW su segunda mejor taquilla sobre suelo estadounidense; sólo por detrás, obviamente, de All In: Texas. Más de 14 mil personas en el Louis Armstrong Stadium de New York City (rotundo «sold out») conferirán un marco único a un evento que sirve de lanzadera hacia el próximo All In, con el que AEW volverá al Estadio de Wembley en Londres. Y tal horizonte debe estar muy presente a la hora de hacer cualquier previo sobre Double or Nothing.

Empezando por la lucha estelar. Darby Allin defiende el Campeonato Mundial AEW ante MJF, en lo que supondrá su sexta cita titular en apenas un mes de reinado, tan valioso por la calidad de sus combates como por lo que representa. De entre todos los luchadores que han portado la máxima corona de AEW, Allin es quien mejor personifica ese espíritu de alternativa característico de la casa Élite, ahora que esta se topa otra vez con ruido externo. Y desde el inicio, dada la frecuencia y el consiguiente desgaste de cada compromiso, AEW parece haberle puesto fecha de caducidad a su aventura, que tal vez expire en Double or Nothing para mayor gloria del cuero cabelludo de MJF. Poco importaría realmente, pues en 38 días, Allin ya ha hecho más que muchos campeones en 380.

Allin sólo accedió a darle una revancha a MJF con la condición de que este tuviera que raparse al cero en caso de perder. Un MJF calvo, sobra decirlo, daría mucho juego. De hecho, AEW ya vende merchandising con el hilarante título «Balder Than You», en un exceso de sugerencias durante las últimas semanas que a cambio podrían estar empleándose como maniobra de despiste.

Por otra parte, un Allin vs. Will Ospreay se cuenta solo y contendría una narrativa más interesante. El «coaching» de Jon Moxley a Ospreay se antoja un potencial instrumento de venganza contra Allin, acérrimo enemigo de los Death Riders y uno de los artífices de que Moxley perdiera el Campeonato Mundial AEW en All In: Texas. Y sea Ospreay técnico o rudo de aquí al 30 de agosto, parece claro que el inglés, tras ganar la Owen Hart Cup varonil, competirá en Wembley como retador de quien ostente el magno cetro. Su combate contra Samoa Joe, adscrito a los cuartos de final de dicha justa, por ello, es el más previsible de todos los estipulados para Double or Nothing. Por encima de cualquier otra historia actual dentro de AEW, vivimos en el «Road To Wembley» de Ospreay, Y ya saben, lo importante es el viaje (tranquilo).

Un año atrás, Double or Nothing albergó las finales de ambos torneos de la Owen Hart Cup, y estos puntos aportaron un plus de grandeza e intriga que en 2026 no tendrá el PPV (Forbidden Door, el 28 de junio, será el escenario para tales cierres). Pero cuanto menos, el mero factor «in-ring» sí podría estar a la altura. Junto con el citado Ospreay vs. Joe, también en cuartos de final Bandido irá contra Swerve Strickland y Athena contra Mina Shirakawa (como reemplazo del originalmente programado Willow Nightingale vs. Jamie Hayter, tras la baja por lesión de Nightingale, quien asimismo debió dejar vacante el Campeonato TBS).

Tal vez contagiado por ese espíritu de bienaventuranza que proclama Tony Khan, me aventuro a decir que Double or Nothing presenta en su conjunto un cartel con incluso mayor potencial que el de la edición del pasado año.

Sin finales de torneo que llevarse a la boca, sí veremos las presumibles culminaciones de varias rivalidades. Obviando la protagonizada por Darby Allin y MJF, Adam Copeland y Christian Cage tendrán un «doble o nada» en toda regla, cuando se jueguen su continuidad como equipo en pos de hacer que Dax Harwood y/o Cash Wheeler digan «I Quit» y arrebatarles el Campeonato Mundial de Parejas AEW. Copeland gana enteros siempre que comparte foco con Cage, y los veteranos canadienses serían candidatos ideales para defender oro en All In y propiciar un encuentro de parejas de categoría estelar.

Al año pasado igualmente se remonta el pique entre Jon Moxley y Kyle O’Reilly, en una historia simple y efectiva: O’Reilly le tiene tomada la medida al Death Rider y este quiere resarcirse defendiendo el Campeonato Continental AEW sin limitaciones de cronómetro, luego de que agotasen los 20 minutos reglamentarios durante el más reciente Dynamite. Cabe esperar pues un punto extenso del show, pues sería un tanto absurdo programar tal estipulación para luego ofrecer una lucha por debajo de ese tiempo estándar. O no, quién sabe.

Y por supuesto, Kazuchika Okada vs. Konosuke Takeshita, tal vez con menor apariencia de definitivo episodio por ser el primer mano a mano desde que la mala sangre brotara definitivamente el pasado noviembre durante Worlds End, donde Okada logró el pase a la final del Continental Classic tras valerse de aquel infame destornillador. Ahora, el Campeonato Internacional AEW estará en juego y veremos hasta qué punto la acción es limpia, porque de programarse al estilo New Japan (es decir, carente de ardides), hablaríamos del «show stealer» de Double or Nothing. Tampoco estaría mal una (re)revancha en All In.

Mientras, los dos combates restantes que presenta la «main card» prometen ser batallas multitudinarias muy disfrutables. Thekla vuelve a toparse con sus dos principales amenazas desde que se alzara Campeona Mundial AEW, Kris Statlander y Jamie Hayter, esta vez al mismo tiempo, bajo lucha a cuatro bandas completada por una Hikaru Shida no menos ruda que la monarca, que con su nueva actitud está agenciándose a ojos de la IWC el papel de posible tapada para salir victoriosa, lo que la situaría como la única junto con Toni Storm en haber ostentado cuatro veces la presea. Sin embargo, considerando su buen trabajo (pese al modesto protagonismo que AEW le concede),Thekla merece una continuidad en su trono, cuanto menos hasta All In, en espera del regreso de Mercedes Moné.

Y como punto ars gratia artis por derecho propio, el Stadium Stampede más grande de la historia, con siete gladiadores en cada bando (entre ellos, un Kenny Omega ausente desde AEW Dynasty) y de nuevo la calvicie sobrevolando las hostialidades. Nada podría salir mal. Bienaventurados los que tienen hambre de lucha libre.

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