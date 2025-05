AEW DOUBLE OR NOTHING 2025 .— En la edición 2025 de Double or Nothing no se defenderá el Campeonato Mundial AEW, pero a cambio veremos las finales varonil y femenil del Torneo de la Fundación Owen Hart, el cual fue más intenso e interesante de lo habitual. Los ganadores, además de la gloria, obtendrán oportunidades titulares para ALL IN Texas. En la rama varonil, Will Ospreay busca la consagración definitiva en AEW tras un ascenso meteórico, mientras que ‘Hangman’ Adam Page lucha por la reivindicación, decidido a volver a la cima después de una etapa de altibajos. En la final femenil, Mercedes Moné y Jamie Hayter protagonizan un choque de estilos y generaciones. Moné, ícono global decidida a dejar su huella en AEW, se enfrenta a una Hayter que regresa con fuerza tras meses fuera del ring, decidida a demostrar que su anterior reinado no fue casualidad. Double or Nothing 2025 promete ser un punto de inflexión, donde el futuro de AEW se definirá. La acción de AEW se emite desde la Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona.

El cartel de AEW Double or Nothing 2025 es:

AEW Double or Nothing 2025