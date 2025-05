NXT Battleground: Sol Ruca retuvo en un gran combate ante Kelani Jordan

El Campeonato Norteamericano Femenil de NXT se puso en juego, después de varias semanas de retos y ataques una contra otra, Sol Ruca se enfrentó a Kelani Jordan buscando una defensa del cetro.

Kelani ya había mostrado que no iba a ser una rival sencilla, pero la campeona también estaba lista a demostrar el porqué es campeona. Y ambas luchadoras mostraron su agilidad y buenos movimientos, sorprendiendo a los asistentes.

Ruca logró mandar a su rival a la lona aplicando una STF. Aunque Kelani consiguió zafarse, Ruca retomó el control con una serie de rodillazos. Sin embargo, Kelani respondió con potentes golpes e intentos de conteo.

La acción continuó a gran velocidad, sin que ninguna de las dos tomara el dominio total del combate. La retadora buscó rendir a la campeona con un medio cangrejo; aunque no lo consiguió, mantuvo la ofensiva con ataques contundentes.

Sol sorprendió a Kelani, quien intentaba un vuelo desde la tercera cuerda, con un poderoso rompecaras, un azotón y un rodillazo. Aun así, Kelani logró escapar de la serie de ataques y contraatacó en la ceja del ring. Luego de varios intentos, culminó su ofensiva con un espectacular mortal sobre Ruca.

Ambas luchadoras recurrieron a maniobras aéreas, pero ninguna logró llevar a su oponente al conteo definitivo. Incluso, Kelani aplicó una poderosa Spear, pero no fue suficiente para quedarse con la victoria.

Finalmente, tras un intenso combate que parecía no tener fin, Zaria intervino para salvar a Ruca de un ataque de la retadora, pero fue expulsada de ringside. Aunque Sol se mostró molesta y recibió un golpe, de forma sorpresiva aplicó un espectacular Sol Snatcher para llevarse el triunfo y retener el Campeonato Norteamericano.

SOL RUCA RETAINS WITH THE GREATEST SOL SNATCHER OF ALL TIME#WWENXT #WWEBattleground pic.twitter.com/DdxNXGEXwJ

— Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) May 26, 2025