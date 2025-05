AEW COLLISION 22 DE MAYO 2025 .— Mercedes Moné se encuentra lista para enfrentar a Jamie Hayter en la final del torneo de la Fundación Owen Hart. A pesar de que anoche, en el careo que tuvieron en Dynamite, no salió bien librada —pues quedó tendida sobre la lona tras un brutal Ripcord Lariat—, Moné se siente segura de que podrá ganar el torneo para después ir contra la Campeona Mundial, ‘Timeless’ Toni Storm, el 12 de julio en ALL IN Texas. Por lo pronto, este jueves, en una emisión especial de Collision previa a Double or Nothing, enfrentará a una experimentada luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre: Reyna Isis. Será un duelo interesante entre la CEO y la Flor del Desierto. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Rio Rancho Events Center, en Albuquerque, New Mexico.

En duelo de relevos, Paragon (Roderick Strong y Kyle O’Reilly) se medirán con los Grizzled Young Veterans (James Drake y Zack Gibson).

Por su parte, Kyle Fletcher se medirá con Jay Lethal.

Además, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) firmarán contrato para su lucha en Double or Nothing ante Nigel McGuinness y Daniel Garcia.

AEW Collision 22 de mayo 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro