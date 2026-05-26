Mick Foley, genuinamente feliz de debutar con AEW

El legendario luchador hardcore, Mick Foley, realizó finalmente su debut en AEW como anfitrión del Buy-In del PPV AEW Double or Nothing 2026, y formó una gran dupla junto a Renée Paquette.

► Mick Foley, feliz de su nueva etapa en la lucha libre con AEW

Pero, Foley fue más allá, pues opinó que Darby Allin debía retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ante MJF y esto hizo que MJF le diera un golpe bajo y un derechazo con su anillo Dynamite Ring.

Tras esto, Foley tomó de nuevo el micrófono para calentar aún más la lucha y le pidió a Allin que venciera y dejara calvo al egocéntrico de MJF, pero esto no pasó, pues MJF se convirtió por tercera vez en Campeón Mundial de Peso Completo AEW y salvó su cabellera hecha en Turquía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Foley reaccionó a su debut:

“¡ALL ELITE!

“Estoy genuinamente muy feliz de ser parte de AEW y de haber contribuido, aunque sea de una pequeña manera, a una noche de lucha libre tan increíble”.