Mick Foley, genuinamente feliz de debutar con AEW

El legendario luchador hardcore, Mick Foley, realizó finalmente su debut en AEW como anfitrión del Buy-In del PPV AEW Double or Nothing 2026, y formó una gran dupla junto a Renée Paquette.
► Mick Foley, feliz de su nueva etapa en la lucha libre con AEW
- Double or Nothing: MJF golpeó a Mick Foley.
- Mick Foley debutó con AEW en Double or Nothing.
- Confirmada la fecha del debut de Mick Foley en AEW.
Pero, Foley fue más allá, pues opinó que Darby Allin debía retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ante MJF y esto hizo que MJF le diera un golpe bajo y un derechazo con su anillo Dynamite Ring.
Tras esto, Foley tomó de nuevo el micrófono para calentar aún más la lucha y le pidió a Allin que venciera y dejara calvo al egocéntrico de MJF, pero esto no pasó, pues MJF se convirtió por tercera vez en Campeón Mundial de Peso Completo AEW y salvó su cabellera hecha en Turquía.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Foley reaccionó a su debut:
“¡ALL ELITE!
“Estoy genuinamente muy feliz de ser parte de AEW y de haber contribuido, aunque sea de una pequeña manera, a una noche de lucha libre tan increíble”.