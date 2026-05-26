Mick Foley, genuinamente feliz de debutar con AEW

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Mick Foley

El legendario luchador hardcore, Mick Foley, realizó finalmente su debut en AEW como anfitrión del Buy-In del PPV AEW Double or Nothing 2026, y formó una gran dupla junto a Renée Paquette.

► Mick Foley, feliz de su nueva etapa en la lucha libre con AEW

MJF y Mick Foley durante AEW Double or Nothing 2026
MJF y Mick Foley durante el PPV AEW Double or Nothing 2026

Pero, Foley fue más allá, pues opinó que Darby Allin debía retener el Campeonato Mundial de Peso Completo ante MJF y esto hizo que MJF le diera un golpe bajo y un derechazo con su anillo Dynamite Ring.

Tras esto, Foley tomó de nuevo el micrófono para calentar aún más la lucha y le pidió a Allin que venciera y dejara calvo al egocéntrico de MJF, pero esto no pasó, pues MJF se convirtió por tercera vez en Campeón Mundial de Peso Completo AEW y salvó su cabellera hecha en Turquía.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Foley reaccionó a su debut:

“¡ALL ELITE!

“Estoy genuinamente muy feliz de ser parte de AEW y de haber contribuido, aunque sea de una pequeña manera, a una noche de lucha libre tan increíble”.

Mick Foley durante AEW Double or Nothing 2026
Mick Foley durante el PPV AEW Double or Nothing 2026

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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