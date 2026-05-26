Dradition: Resultados «Never Give Up 2026 Phase-1» Aaron Wolf salva a Tatsumi Fujinami

Ante una gran asistencia, Dradition del legendario Tatsumi Fujinami presentó su evento «Never Give Up 2026 Phase-1«, que tuvo invitados especiales.

► «Never Give Up 2026 Phase-1»

En choque de parejas de veteranos, Mitsuya Nagai y Satoshi Kojima enfrentaron a Masakatsu Funaki y Suwama. Esta fue la reaparición de Suwama en Dradition luego de dos años. Los experimentados luchadores se tundieron con todo hasta que transcurrieron los veinte minutos pactados y el duelo concluyó en empate. Funaki invitó a Suwama a integrar una dupla.

Yujiro Takahashi propinó un doloroso revés a LEONA quien desafortunadamente sigue con una racha de derrotas. LEONA esperaba cobrar venganza de Yujiro, luego de que en la función de Aniversario, House of Torture lo agredieron.

En el turno estelar, Tatsumi Fujinami quien se encuentra celebrando 55 años de carera, se midió en mano a mano contra Ren Narita, el líder de HOT. Narita fue implacable y con fiereza enfrentó a la leyenda a la que se impuso más tarde. Pero Narita no se contentó con ganar y siguió atacando a Fujinami hasta que sorpresivamente subió al ring Aaron Wolf y defendió a Fujinami, sacando a Ren Narita. Fujinami agradeció a Wolf por su ayuda y lo invitó a participar en el siguiente evento de Dradition.

Los resultados completos son:

Dradition «NEVER GIVE UP 2026 PHASE-1», 22.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,108 Espectadores

1. Hiroyuki Suzuki y Ryunosuke Nagai vencieron a Katsushi Takemura y Sanchu Tsubakichi (12:08) con un Lariat de Suzuki sobre Tsubakichi.

2. Daisuke Sekimoto venció a Nobuyuki Kurashima (8:13) con un Argentine Backbreaker.

3. Kuroshio TOKYO Japan y AKIRA vencieron a Hayabusa y MAZADA (15:15) con un Musasabi Press de AKIRA sobre MAZADA.

4. Mitsuya Nagai y Satoshi Kojima vs. Masakatsu Funaki y Suwama – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (20:00).

5. Yujiro Takahashi venció a LEONA (15:33) con la BIG JUICE.

6. Special Singles Match: Ren Narita venció a Tatsumi Fujinami (11:07) con la Guillotine of Hell.