NOAH: Resultados «Neo Global Tag League 2026» Comienza el torneo

Desde el Kyoto KBS Hall, Pro Wrestling NOAH dio inicio a su torneo de parejas de peso completo «Neo Global Tag League 2026«.

► «Neo Global Tag League 2026»

Las acciones comenzaron con el Grupo A, donde hubo tres enfrentamientos. En el primero de ellos, Tetsuya Endo y HAYATA sumaron sus primeros puntos al superar a Kid Lykos y Kid Lykos II.

Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson) pasaron sobre All Rebellion (Harutoki y Kaito Kiyomiya).

Mostrando una gran labor de equipos, Los Tranquilos de Japón (Tetsuya Naito y BUSHI) se llevaron la lucha estalar, dominando a los experimentados Masa Kitamiya y Takashi Sugiura del Team 2000X.

Los resultados completos son:

NOAH «NEO GLOBAL TAG LEAGUE 2026», 23.05.2026

Kyoto KBS Hall

480 Espectadores

1. Yoshiki Inamura, Stallion Rogers y Alejandro vencieron a KENTA, Katsumi Inahata y Yuto Koyanagi (9:13) con un From Dusk Till Dawn de Rogers sobre Koyanagi.

2. Manabu Soya, Yuki Iino , Eita y Midori Takahashi vencieron a Kazuyuki Fujita, Mohammed Yone, Hi69 y Black Menso~re (9:11) con la Passion IS de Soya sobre Menso~re.

3. Atsushi Kotoge venció a Hiroto Tsuruya (7:27) con una Koumori Tsuri Otoshi.

4. OZAWA, Tadasuke, Kai Fujimura y Jun Masaoka vencieron a Naomichi Marufuji, Kenoh, AMAKUSA y Daiki Odashima (12:34) con una Neko Ou de Tadasuke sobre Odashima.

5. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Endo y HAYATA [2] vencieron a Kid Lykos y Kid Lykos II [0] (11:26) con un Shooting Star Press de Endo sobre Lykos II.

6. Neo Global Tag League – Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows [2] vencieron a Kaito Kiyomiya y Harutoki [0] (11:45) cuando Anderson colocó espaldas planas a Harutoki tras la Magic Killer.

7. Neo Global Tag League – Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI [2] vencieron a Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [0] (13:28) con la Destino de Naito sobre Kitamiya.

– Neo Global Tag League 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Tetsuya Naito y BUSHI [2]

-. Karl Anderson y Doc Gallows [2]

-. Tetsuya Endo y HAYATA [2]

4. Kid Lykos y Kid Lykos II [0]

-. Kaito Kiyomiya y Harutoki [0]

-. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura [0]

Grupo B:

– Naomichi Marufuji y Kenoh

– Kazuyuki Fujita y Mohammed Yone

– Yoshiki Inamura y Stallion Rogers

– KENTA y Katsumi Inahata

– Manabu Soya y Yuki Iino

– OZAWA y Tadasuke