Confirmada la fecha del debut de Mick Foley en AEW

Mick Foley, uno de los luchadores más queridos en el mundo de la lucha, hará su debut oficial en All Elite Wrestling. El Presidente de AEW, Tony Khan anunció a través de su cuenta de X que Foley se unirá a Renee Paquette como co-host del Buy In de Double or Nothing 2026, que se celebrará este domingo 24 de mayo en el Louis Armstrong Stadium de Queens, Nueva York.

Foley brilló como Cactus Jack durante su etapa en WCW en los años 90. Con ese mismo personaje, se hizo de un nombre en Japón, en especial durante su participación en el torneo King of the Deathmatches 95, de la IWA Japan. Ya consolidado, llegó a WWE, donde luchó unos pocos años antes de retirarse, aunque luego tuvo un breve retorno en TNA.

► ¿Por qué llega Mick Foley a AEW?

Before #AEWDoN,

watch the The Buy In

FREE before the ppv THIS SUNDAY! Your new co-hosts are @ReneePaquette & Mick Foley!

Foley’s coming back to TBS, where he ran wild as Cactus Jack! Don’t miss his first night in AEW on Sunday +

see you for Wednesday Night #AEWDynamite TONIGHT! pic.twitter.com/wWpAHRi4dP — Tony Khan (@TonyKhan) May 20, 2026

Foley terminó su relación con WWE a finales de 2025, citando diferencias políticas y su desacuerdo con la cercanía de la empresa a la actual administración estadounidense. Su contrato de Leyenda expiraba en junio de 2026, y desde hace semanas circulaban rumores fuertes sobre un posible vínculo con AEW, especialmente por la cercanía geográfica del evento (Queens está a poca distancia de Long Island, donde creció Foley).

Por ahora, se trata de una aparición confirmada para el pre-show, aunque no se descarta que pueda evolucionar en un rol más permanente.

Double or Nothing se llevará a cabo este domingo en Queens, Nueva York. El Buy In comenzará antes del evento principal y será transmitido gratis, permitiendo a los fans ver por primera vez a Foley en una producción de AEW.

► ¿Veremos más de Mick Foley en AEW?

Muchos esperan que ésta sea sólo la primera de varias apariciones. Su experiencia, capacidad para conectar con el público y respeto dentro de la industria lo convierten en un activo valioso.