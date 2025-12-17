Mick Foley decidió no renovar con WWE

En octubre pasado, el miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mick Foley, fue noticia al publicar un video de varios minutos dirigido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que criticaba la postura de Trump respecto a la inmigración y le imploraba que cambiara su comportamiento. Si bien Foley ha criticado al mandatario durante mucho tiempo, sus palabras causaron cierta controversia en aquel momento debido a su continua vinculación con la WWE y a los vínculos más fuertes que la promoción ha fortalecido con Trump durante el último año.

► Mick Foley culpa a Donald Trump

Solo unos meses después de las polémicas declaraciones de Mick Foley, parece que el miembro del Salón de la Fama ha tomado una decisión definitiva basado en sus convicciones, y en un reciente mensaje en sus redes sociales, Foley anunció que rompe oficialmente sus vínculos con la promoción que fue su hogar durante la mayor parte de su legendaria carrera, y con la cual mantiene un contrato de leyendas.

«ME SEPARO DE LA WWE. Aunque he estado preocupado por la estrecha relación de la WWE con Donald Trump durante varios meses, especialmente a la luz del continuo trato cruel e inhumano de su administración a los inmigrantes (y a prácticamente cualquiera que «parezca inmigrante»), leer los increíblemente crueles comentarios del presidente tras la muerte de Rob Reiner es la gota que colmó el vaso para mí. Ya no deseo representar a una empresa que mima a un hombre aparentemente tan carente de compasión mientras conduce a nuestro país hacia la autocracia.

Anoche, informé al departamento de relaciones con el talento de la WWE que no haría ninguna aparición para la empresa mientras este hombre permanezca en el cargo. Además, no firmaré un nuevo contrato con Legends cuando el actual expire en junio. Amo la WWE, siempre atesoraré mi tiempo con ellos y estoy profundamente agradecido por todas las oportunidades que me brindaron. Pero, como dijo Popeye el marino: ‘Aguanto todo lo que puedo, y no puedo aguantar más’.»