Mick Foley muestra su apoyo a AEW tras cánticos contra ICE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, en la pasada edición de AEW Dynamite, los fans mostraron su apoyo a Brody King en su lucha ante MJF, mientras este hiciera su entrada al ring, y ocurrió algo bastante interesante: los fans empezaron un gran cántico anti ICE que retumbó en todo el Pearl Theater At Palms Casino Resort en Las Vegas, Paradise – Nevada.

► Mick Foley , leyenda de la lucha libre hardcore, apoyó a AEW

Este hecho causó un gran revuelo en redes sociales, en donde los fans apoyaron lo hecho por los aficionados en la arena y compararon cómo en WWE, incluso, hay lazos de Triple H con la administración del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, la hija de The Rock, Ava Raine, dijo tras su salida de WWE: «¡Ahora sí puedo decir libremente que se vaya a la mierda ICE!»

Lo curioso es que, incluso, una leyenda de WWE y una leyenda de la lucha libre hardcore, Mick Foley, mostró públicamente su apoyo a AEW a través de su cuenta de Facebook, publicando el video del momento y expresando:

“…¡realmente estoy disfrutando AEW últimamente!”

El anterior mensaje es interesante, pues Foley tiene un contrato de leyenda con WWE, sin embargo, esto nunca le ha impedido hablar públicamente de otras empresas de lucha libre. De hecho, hay que decir que Foley anunció a finales del año pasado que dicho contrato de leyendas con WWE llegará a su fin en junio de 2026, y ha decidido no renovarlo.

«No trabajaré con WWE mientras sigan sus lazos con la administración de Donald Trump», explicó en su momento Mick Foley. ¿Acaso lo veremos en AEW a finales de este año? Sería interesante verlo.

Por otra parte, recordemos que hace unos meses, King apareció con una camiseta anti ICE y también se hizo muy viral. Brody King fue Campeón Mundial de Parejas AEW junto con el mexicano Bandido.