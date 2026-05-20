Previo TNA Thursday Night iMPACT! 21 de mayo 2026

TNA iMPACT! se presentará este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, coliseo con capacidad para 3,849 aficionados.
► La semana pasada en TNA Wrestling
Las luchas presentadas fueron:
- BATTLE ROYALE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Eric Young derrotó a Elijah, Bear Bronson, Brian Myers, Eddie Edwards, Frankie Kazarian, Jason Hotch, Eric Young, Special Agent 0, Mr. Elegance, Vincent, Dutch, The Home Town Man, BDE y Mustafa Saed (**)
- SACTOWN STREET FIGHT: AJ Francis derrotó a KC Navarro (***)
- Rosemary y Allie (con Mara Sadè) derrotaron a The Diamond Collective (Victoria Crawford y Mila Moore) (con Tessa Blanchard) (** 3/4)
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X, LUCHA AL MEJOR DE TRES CAÍDAS: Cedric Alexander derrotó a Leon Slater (c) para ganar el título [2-1] (**** 1/4)
► Este jueves en TNA Wrestling
El combate central entre Mike Santana y Steve Maclin llega cargado de tensión acumulada. La rivalidad dejó heridas abiertas desde Sacrifice, cuando su choque terminó abruptamente tras el nocaut legítimo de Maclin, dejando la sensación de que nunca hubo un vencedor definitivo. Ahora, con Maclin médicamente autorizado para volver a competir, el combate adquiere un tono casi personal. Santana quiere demostrar que sigue siendo el rostro de TNA incluso bajo presión, mientras Maclin pelea como alguien obsesionado con recuperar el lugar que siente que le arrebataron.
Por otro lado, Matt Hardy contra Vincent parece diseñado para profundizar todavía más la atmósfera oscura de la rivalidad entre The Hardys y The Righteous. La estipulación que mantiene a Jeff Hardy y Dutch esposados en ringside añade una sensación de caos contenido: ambos estarán presentes, pero incapaces de intervenir directamente… al menos en teoría
Mientras tanto, Mustafa Ali continúa consolidando su reinado como Campeón Internacional enfrentando a Chazz Hall, conocido como “Starboy”. Sobre el papel parece una defensa accesible para Ali, pero precisamente ahí está el atractivo. Ali ha convertido cada combate titular en una demostración de ego, manipulación y superioridad técnica. No solo quiere ganar; quiere humillar y controlar el ritmo completo del combate.
|Información del Evento
|Fecha
|Jueves 21 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TNA+, AMC, AMC+, Claro Sports, Sportsnet 360
|Sede
|Sacramento Memorial Auditorium, Sacramento, California
|Capacidad
|3,849 espectadores