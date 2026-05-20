NJPW: Resultados «Best of the Super Jr. 33» Día 4 Titán se impone en choque entre mexicanos

New Japan Pro Wrestling llegó al Korakuen Hall de Tokio para la cuarta fecha del torneo «Best of the Super Jr. 33«.

► «Best of the Super Jr. 33»

En un rápido duelo, Jakob Austin Young logró su primera victoria, sometiendo a KUSHIDA.

Jun Kasai obtuvo su segundo resultado positivo pasando sobre el novato Daiki Nagai.

Siguió el reñido encuentro donde Yoshinobu Kanemaru se impuso a Robbie Eagles para ligar su segunda victoria.

Nick Wayne sorprendió a Ryusuke Taguchi para asegurar su segundo triunfo en la competencia.

Usando muchos castigos ilegales, Taiji Ishimori logró superar a Daisuke Sasaki propinándole su primer descalabro.

En choque entre mexicanos, Titán sometió a Valiente Jr., sigue con paso perfecto, sumando ocho puntos y yéndose a la cima de su grupo.

En otra reñida confrontación, El Desperado pasó sobre Hyo, logrando sumar cuatro puntos.

Master Wato se aplicó a fondo para dominar a Francesco Akira con un letal suplex.

SHO se enfrentó a YOH e intentó romperle el hombro izquierdo con tácticas sucias. Sin embargo, YOH contraatacó utilizando incluso al réferi. Hacia el final, SHO intentó un ataque con su herramienta pero YOH aprovechó el punto ciego del réferi y le propinó un golpe bajo a SHO. Además, le arrebató la herramienta, la estrelló contra la lona y luego se la regresó a SHO, tirándose como si lo hubiera golpeado. El réferi malinterpretó la situación y descalificó a SHO.

En la estelar, Kosei Fujita atacó sin piedad las rodillas de Robbie X para limitar su movilidad. Éste contraatacó, apuntando al cuello de su oponente para nivelar las acciones. Hacia el final, Fujita intentó realizar el Thrill Ride y el Abandon Hope, pero X los esquivó. Fujita luego optó por un Thrill Ride, pero X contraatacó con un Sunset Flip Powerbomb, y desde allí desató un implacable ataque que remató con el X EXPRESS.

Los resultados completos son:

NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 20.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,257 Espectadores

1. Best of the Super Jr. – Grupo B: Jakob Austin Young [2] venció a KUSHIDA [2] (3:03) con la BITES THE DUST.

2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Jun Kasai [4] venció a Daiki Nagai [0] (4:46) con un Gouin G MY WAY.

3. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [4] venció a Robbie Eagles [2] (6:42) con la Huracanrana.

4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Nick Wayne [4] venció a Ryusuke Taguchi [6] (2:52) con Wayne’s World.

5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Taiji Ishimori [4] venció a Daisuke Sasaki [6] (11:36) con un Gedo Clutch.

6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [8] venció a Valiente Jr. [2] (7:44) con un Gideon Job 1:21.

7. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [4] venció a Hyo [2] (12:16) con la Numero Dos.

8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [4] venció a Francesco Akira [2] (11:09) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.

9. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [6] venció a SHO [6] (13:22) por DQ.

10. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [4] venció a Kosei Fujita [4] (16:57) con un X EXPRESS.

– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Titan [8]

2. Ryusuke Taguchi [6]

3. Kosei Fujita [4]

-. Nick Wayne [4]

-. Jun Kasai [4]

-. Master Wato [4]

-. Robbie X [4]

8. Valiente Jr. [2]

-. Francesco Akira [2]

10. Daiki Nagai [0]

Grupo B:

1. Daisuke Sasaki [6]

-. YOH [6]

-. SHO [6]

4. Taiji Ishimori [4]

-. El Desperado [4]

-. Yoshinobu Kanemaru [4]

7. KUSHIDA [2]

-. Hyo [2]

-. Robbie Eagles [2]

-. Jakob Austin Young [2]