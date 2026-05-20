En la más reciente junta de ejecutivos de WWE, la empresa ratificó que el evento Night of Champions, programado para el 27 de junio de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, sigue adelante sin cambios.

Este anuncio llega en un momento de incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán. Aunque WWE ya había expresado en abril que monitoreaba la situación de seguridad, todo indica que no están preocupados.

WWE mantiene una asociación estratégica de 10 años con el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita desde 2018, enmarcada en la Visión 2030 del país para diversificar su economía promoviendo espectáculos masivos. Hasta la fecha, ha organizado más de una docena de eventos premium de WWE, incluyendo: el Greatest Royal Rumble (2018), Super ShowDown (2019 y 2020), Night of Champions (2023 y 2025) y el Royal Rumble de este año.

El Night of Champions 2025 en Riad rompió récords de audiencia televisiva en Estados Unidos para un show en Arabia Saudita. El de 2026 será el segundo consecutivo en el Kingdom Arena y el 15º bajo este acuerdo.

En marzo de 2026, WWE anunció oficialmente la fecha del 27 de junio junto a la General Entertainment Authority y Riyadh Season. El presidente de WWE, Nick Khan, indicó esa vez que solo se realizaría el Premium Live Event en Riad, sin episodios de Raw o SmackDown conjuntos, y que la compañía solo procedería si se garantizaba la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

► ¿Por qué surgió la preocupación?

Las tensiones entre EE.UU. e Irán generaron rumores de que podría cancelarse el evento. Si Estados Unidos vuelve a atacar a Irán, se espera que, en represalia, sean lanzados misiles hacia Israel y hacia los países del Golfo Pérsico, como ya lo vimos de febrero a abril, antes de que se alcanzara una tregua que pende de un hilo. Irán toma como objetivos válidos todo lo que afecte los intereses de Estados Unidos, así que habría un peligro real para el evento de WWE. Claro que, a diferencia de Estados Unidos e Israel, Irán suele avisar sus ataques con antelación para minimizar las pérdidas humanas.

La alianza de WWE con los árabes todavía tiene mucho por delante. WrestleMania 43 está programada para 2027 en Riad, lo que convierte a Arabia Saudita en sede histórica del evento más importante de WWE fuera de Norteamérica.

Si Trump no ataca nuevamente a Irán, Night of Champions 2026 se transmitirá en vivo por Peacock (EE.UU.) y Netflix (internacional). Sea como sea, seguramente los altos ejecutivos de WWE preferirán quedarse en sus casas o yates.