WWE busca más equipos, y The Street Profits lideran ahora la división

Tras WrestleMania 42, WWE perdió, por gusto propio, a importantes nombres en la división por equipos. Todo porque despidieron a Alex Shelley y Chris Sabin de The Motor City Machine Guns, así como a Tonga Loa y Jeff Cobb de los MFTs, y a Bo Dallas, Dexter Lumis, Erick Rowan, Joe Gacy y Nikki Cross de The Wyatt Sicks.

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Pero, sin duda alguna, el golpe más fuerte vino cuando aceptaron la solicitud de Xavier Woods y Kofi Kingston, The New Day, de ser liberados de sus contratos, pues se negaron a firmar nuevos contratos ofrecidos por TKO, en donde les pedían una considerable reducción de su salario, el cual tan solo hace un año habían logrado que llegara a más del millón de dólares anual.

Pues bien, todo parece indicar que hay una gran reorganización en WWE a nivel interno, para tratar activamente de reconstruir la división de parejas en la empresa. Así lo reportó en su su video podcast Self Made Sessions, el reportero de X, antes Twitter, Self Made Pro:

“Y lo que también puedo decirles como un hecho es que están observando a varios equipos que quieren firmar provenientes de distintas empresas alrededor del mundo».

Al respecto, False Finish, una cuenta de X, también reportó:

“Fuentes indicaron a False Finish que WWE actualmente se encuentra en el proceso de intentar reconstruir la división en parejas desde dentro de la empresa, mientras también evalúan la posibilidad de firmar equipos de otras promociones en un futuro cercano».

Así las cosas, y por lo que estamos viendo en televisión, Montez Ford y Angelo Dawkins de The Street Profits se perfilan como uno de los líderes, una de las parejas más fuertes y top ahora mismo en la compañía, por lo que este sábado 23 de mayo, lucharán ante Austin Theory y Logan Paul por el Campeonato Mundial de Parejas WWE en WWE Saturday Night’s Main Event, aunque han mostrado señales de dudas entre sí, por lo que podrían hasta romper muy pronto en medio de esta reestructuración.

Axiom y Nathan Frazer aparece regularme en SmackDown, y en Raw, The Usos, Los Americanos, Los Americanos Hermanos y The War Raiders aparecen bastante, aunque también ayudan con apariciones especial en AAA. Ya veremos qué cambios vemos en la división de parejas de WWE.