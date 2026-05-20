Dragon Gate: Resultados «Hopeful Gate 2026» Gajadokuro son retadores al All Asia

«Hopeful Gate 2026» fue el nombre del evento que Dragon Gate presentó en el Tokyo Korakuen Hall como parte de su gira del mes de mayo.

► «Hopeful Gate 2026»

En un choque de estrellas en ascenso, Hyo chocó en mano a mano contra Homare. Con el antecedente de dos choques previos con saldo de 1:1, ésta lucha se denominó como «defintiva». Sin embargo, Hyo logró establecer su técnica cada vez más depurada, lo que le da la confianza de cara a su participación en el BOSJ. En cambio Homare, en su primer combate individual sin la guía de Skywalker, no estuvo a la altura.

Se dio a conocer que Tiger Mask de NJPW, quien está a un paso de la jubilación, participará el 4 de junio en el Korakuen Hall en evento de Dragon Gate formando un trío de lujo con Último Dragón y Great Sasuke.

En combate de tercias, PARADOX (Naruki Doi, Susumu Yokosuka y YAMATO) doblegaron a D’courage (Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) y Kazuma Kimura. Tras la lucha, Naruki Doi, quien fue el monarca inaugural Brave Gate, desafió a Ryoya Tanaka por este título .

En el turno estelar, Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) vencieron a Love And Peace (JACKY KAMEI y Riiita) y se convirtieron en los retadores número uno al Campeonato de Parejas All Asia, en poder de Genki Horiguchi y Yasushi Kanda. A pesar del gran combate que brindaron ambos equipos, destacan los malos entendidos entre los elementos de Gajadokuro. KAI itervino, entregándole una lámina metálica a ISHIN, pero Kota Minoura, inexplicablemente se la arrebató. Momentos después, Minoura golpeó a ISHIN con la lámina ; Kato interrumpió el conteo y le arrojó a Riiita un polvo en los ojos y con un Backslide lo llevó al toque de espaldas. Las fracturas en Gajadokuro son más que evidentes.

Los resultados completos son:

Dragon Gate «HOPEFUL GATE 2026», 08.05.2026

Tokyo Korakuen Hall

1. Strong Machine J, Kzy, U-T, @KEY y GuC vencieron a BxB Hulk, KAGETORA, Toru Owashi, Punch Tominaga y Takashi (9:37) con un Running Elbow Smash con Kzy sobre Tominaga.

2. Competition for Promotion!? Sugihara Trading Supervisor vs. Subordinate Special Singles Match: Ippanjin Munenori Sawa venció a Jiro Shinbashi (9:09) con un Octopus Hold.

3. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a Genki Horiguchi, Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki y Don Fujii (5:02) con un Rolling Lariat con Kikuta sobre Fujii.

4. 3 Way Match: El Cielo venció a Dragon Kid y Luis Mante (8:46) con una Reverse Cazadora sobre Mante.

5. Hyo venció a Homare (10:53) con un Hunting.

6. YAMATO, Susumu Yokosuka y Naruki Doi vencieron a Yuki Yoshioka, Ryoya Tanaka y Kazuma Kimura (11:20) con una Bakatare Sliding Kick con Doi sobre Kimura.

7. All Asia Tag Team Title Contendership: ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a JACKY KAMEI y Riiita (18:44) con un Backslide con ISHIN sobre Riiita.