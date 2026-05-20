Dragon Gate: Resultados «Hopeful Gate 2026» Gajadokuro son retadores al All Asia

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«Hopeful Gate 2026» fue el nombre del evento que Dragon Gate presentó en el Tokyo Korakuen Hall como parte de su gira del mes de mayo.

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► «Hopeful Gate 2026»

En un choque de estrellas en ascenso, Hyo chocó en mano a mano contra Homare. Con el antecedente de dos choques previos con saldo de 1:1, ésta lucha se denominó como «defintiva». Sin embargo, Hyo logró establecer su técnica cada vez más depurada, lo que le da la confianza de cara a su participación en el BOSJ. En cambio Homare, en su primer combate individual sin la guía de Skywalker, no estuvo a la altura.

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Se dio a conocer que Tiger Mask de NJPW, quien está a un paso de la jubilación, participará el 4 de junio en el Korakuen Hall en evento de Dragon Gate formando un trío de lujo con Último Dragón y Great Sasuke.

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En combate de tercias, PARADOX (Naruki Doi, Susumu Yokosuka y YAMATO) doblegaron a D’courage (Ryoya Tanaka y Yuki Yoshioka) y Kazuma Kimura. Tras la lucha, Naruki Doi, quien fue el monarca inaugural Brave Gate, desafió a Ryoya Tanaka por este título .

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En el turno estelar, Gajadokuro (ISHIN y Yoshiki Kato) vencieron a Love And Peace (JACKY KAMEI y Riiita) y se convirtieron en los retadores número uno al Campeonato de Parejas All Asia, en poder de Genki Horiguchi y Yasushi Kanda. A pesar del gran combate que brindaron ambos equipos, destacan los malos entendidos entre los elementos de Gajadokuro. KAI itervino, entregándole una lámina metálica a ISHIN, pero Kota Minoura, inexplicablemente se la arrebató. Momentos después, Minoura golpeó a ISHIN con la lámina ; Kato interrumpió el conteo y le arrojó a Riiita un polvo en los ojos y con un Backslide lo llevó al toque de espaldas. Las fracturas en Gajadokuro son más que evidentes.

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Los resultados completos son:

Dragon Gate «HOPEFUL GATE 2026», 08.05.2026 
Tokyo Korakuen Hall

1. Strong Machine J, Kzy, U-T, @KEY y GuC vencieron a BxB Hulk, KAGETORA, Toru Owashi, Punch Tominaga y Takashi (9:37) con un Running Elbow Smash con Kzy sobre Tominaga.
2. Competition for Promotion!? Sugihara Trading Supervisor vs. Subordinate Special Singles Match: Ippanjin Munenori Sawa venció a Jiro Shinbashi (9:09) con un Octopus Hold.
3. Madoka Kikuta, Kota Minoura, Jason Lee y KAI vencieron a Genki Horiguchi, Yasushi Kanda, Masaaki Mochizuki y Don Fujii (5:02) con un Rolling Lariat con Kikuta sobre Fujii.
4. 3 Way Match: El Cielo venció a Dragon Kid y Luis Mante (8:46) con una Reverse Cazadora sobre Mante.
5. Hyo venció a Homare (10:53) con un Hunting.
6. YAMATO, Susumu Yokosuka y Naruki Doi vencieron a Yuki Yoshioka, Ryoya Tanaka y Kazuma Kimura (11:20) con una Bakatare Sliding Kick con Doi sobre Kimura.
7. All Asia Tag Team Title Contendership: ISHIN y Yoshiki Kato vencieron a JACKY KAMEI y Riiita (18:44) con un Backslide con ISHIN sobre Riiita.

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