Enzo Amore y Big Cass podrían regresar a WWE muy pronto

Enzo Amore y Big Cass podrían estar muy pronto de regreso en WWE, y los fans volverían a escuchar sus famosas frases: «¡Mi nombre es Enzo Amore y soy un G (ganster) certificado y un semental de pura cepa, y eso no se puede enseñar!» y «¡Bada-boom, los tipos más auténticos de la sala! ¡Cómo estás!»

► Enzo Amore y Big Cass podrían volver muy pronto a luchar en WWE

Y es que, en una noticia bastante interesante, se ha podido saber que Enzo Amore ha estado en contacto directo con oficiales de WWE, por lo que existe la posibilidad real de volverlo a ver en el ring de dicha empresa.

En su video podcast Self Made Sessions, el reportero de X, antes Twitter, Self Made Pro, quien en el pasado ha filtrado con acierto información de WWE y AEW, comentó:

“WWE estuvo en contacto directo con Enzo durante la semana de WrestleMania 42. Lo que puedo decirles es que durante la semana de WrestleMania estuvieron en comunicación con Enzo Amore.

«Lo que sí puedo decir claramente y confirmar es que Enzo estuvo en contacto con WWE durante la semana de WrestleMania”.

Así las cosas, la especulación ha estado a tope. De hecho, otra cuenta de noticias de X, denominada False Finish, ha revelado incluso que, supuestamente, Enzo Amore ya ha estado en el WWE Performance Center y que estuvo allí ayer, antes de NXT:

False Finish has learned that former WWE Cruiserweight Champion Enzo Amore has been at the WWE Performance Center recently and was there yesterday ahead of #WWENXT pic.twitter.com/tiAufXJ7cG — False Finish (@FalseFinishHQ) May 20, 2026

“False Finish ha conocido que el ex Campeón Crucero de WWE, Enzo Amore, ha estado recientemente en el WWE Performance Center y estuvo allí ayer antes de WWE NXT».

Sumado a esto, recientemente, Sean Ross Sapp de Fightful Select reveló que el contrato de Big Bill con AEW, quien fuera conocido en WWE como Big Cass, compañero de equipo de Enzo Amore, está por llegar a su final. Este fue el reporte:

“Existía la creencia interna desde abril de que el contrato de Big Bill con AEW expiraría alrededor de finales de mayo o comienzos de junio. Hasta el momento, todavía no ha habido confirmación de que Bill haya firmado un nuevo contrato con la empresa.

«Curiosamente, Big Bill no ha aparecido ni en la televisión de AEW ni en la de ROH desde que las conversaciones sobre su contrato comenzaron a circular tras bambalinas”.

Así las cosas, los fans están a la expectativa de una posible reunión de Enzo y Cass en WWE, aunque hay que esperar que haya mayores informes y de fuentes más confiables con respecto a esto.

Recordemos que Enzo Amore, de nombre real, Eric Arndt, fue despedido de WWE el 23 de enero de 2018, luego de haber sido acusado por una fan llamada Philomena Sheahan, con la que el luchador previamente ya tenía contacto e interés romántico, de abuso sexual.

Dicho abuso sexual habría ocurrido en octubre de 2017, en un hotel de Phoenix, sin embargo, en mayo de 2018, la policía decidió archivar el caso por faltas de pruebas.

Y aunque WWE dijo que el despido de Enzo Amore se dio por su política de cero tolerancia contra el abuso sexual o el acoso sexual, algo que claramente, es falso, en realidad, Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter reportó que el despido tuvo que ver más con el hecho de que el luchador no informara a WWE que estaba siendo investigado.

Enzo intentó tener una carrera en el mundo del rap, pero no tuvo mucho éxito. Un año y ocho meses después, empezó a luchar en el circuito independiente como Real1 y nZo, aunque nunca llegó a AEW.

Por su parte, Big Cass fue despedido el 19 de junio de 2018, pues su popularidad bajó como luchador independiente. Luego, presentó algunos problemas personales: sus problemas de salud mental y su adicción al alcohol.

De hecho, en 2018, en un evento independiente, generó gran preocupación al casi fallecer tras una fuerte epilepsia. Sin embargo, se rehabilitó y en agosto de 2022 firmó contrato con AEW, aunque ya había debutado el 4 de mayo de 2022 luchando ante Wardlow, en un reto abierto por el Campeonato TNT que ostentaba Wardlow.