Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 26 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos el debut de Naraku en NXT.
► En el episodio de WWE NXT del 19 de mayo vimos:
- Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2)
- Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****)
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2)
- Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)
- Kam Hendrix y Mason Rook derrotan a los campeones Tony D’Angelo y Myles Borne
- NXT: Tristan Angels derrotó a Romeo Moreno en mano a mano
- Tatum Paxley retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante Lizzy Rain
- NXT: Keanu Carver derrotó a Tate Wilder imponiendo su fuerza
- The Vanity Project retuvo el Campeonato de Parejas NXT | DarkState expulsó a Saquon Shugars
► Cartelera WWE NXT 26 de mayo 2026
El elenco de WWE NXT estará el martes 26 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Izzi Dame
COMBATE PRIMERA RONDA TORNEO POR EL CAMPEONATO SPEED: Sean Legacy vs. Dorian Van Dux
- The Culling (Niko Vance y Shawn Spears) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price)
- Jaida Parker vs. Layla Diggs
- Wren Sinclair vs. Kelani Jordan
- Shiloh Hill vs. Charlie Dempsey
|Información del Evento
|Fecha
|Martes 26 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|The CW
|Sede
|Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Capacidad
|400 espectadores