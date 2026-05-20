Primer vistazo: Cartelera WWE NXT 26 de mayo 2026

Este martes, WWE NXT se presentó en el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, y entre otras cosas vimos el debut de Naraku en NXT.

► En el episodio de WWE NXT del 19 de mayo vimos:

Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2) Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2) Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)

► Cartelera WWE NXT 26 de mayo 2026

El elenco de WWE NXT estará el martes 26 de mayo 2026 desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida, arena con capacidad para 400 aficionados.

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Izzi Dame

COMBATE PRIMERA RONDA TORNEO POR EL CAMPEONATO SPEED: Sean Legacy vs. Dorian Van Dux

Lola Vice (c) vs. Izzi Dame Sean Legacy vs. Dorian Van Dux The Culling (Niko Vance y Shawn Spears) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price)

Jaida Parker vs. Layla Diggs

Wren Sinclair vs. Kelani Jordan

Shiloh Hill vs. Charlie Dempsey