The Vanity Project retuvo el Campeonato de Parejas NXT | DarkState expulsó a Saquon Shugars

The Vanity Project logró mantenerse como Campeones de Parejas, mientras DarkState se rompió con una brutal traición contra Saquon Shugars.

The Vanity Project consiguió seguir reinando en la división de equipos tras una nueva defensa exitosa. Sin embargo, el momento más impactante llegó después del combate, cuando los problemas internos de DarkState finalmente explotaron de forma violenta.

► Momentos claves

Aunque Lennox y Shugars dominaron varios momentos de la lucha, los campeones consiguieron resistir gracias a su trabajo en equipo. Smokes logró reaccionar con una lluvia de patadas y posteriormente dio paso al ingreso de Baylor.

El caos aumentó cuando todos los involucrados comenzaron a pelear tanto dentro como fuera del ring. Incluso Myka Lockwood apareció para encararse con Cutler James y Osiris Griffin, quienes observaban la lucha desde ringside.

Saquon intentó acabar el combate tras conectar un diving elbowdrop sobre Smokes, pero nuevamente perdió tiempo discutiendo con Lennox. La distracción fue suficiente para que Baylor noqueara a Dion y posteriormente sorprendiera a Shugars con un rápido toque de espaldas para sellar la victoria.

Tras la derrota, los integrantes de DarkState permanecieron en silencio en el centro del ring hasta que James y Griffin atacaron brutalmente a Shugars. Poco después, Lennox se unió al castigo y entre los tres ejecutaron una devastadora triple powerbomb sobre una mesa de comentaristas, dejando completamente destruido a su ahora excompañero.

►¿Qué pasará ahora?

La implosión de DarkState cambia completamente el panorama en NXT. Mientras The Vanity Project continúa reinando como campeón, queda por verse cuál será el futuro de Saquon Shugars tras la brutal traición de sus propios compañeros.