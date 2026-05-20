Netflix ha confirmado cifras impresionantes para el evento de Most Valuable Promotions (MVP) encabezado por Ronda Rousey vs. Gina Carano, celebrado el pasado sábado en el Intuit Dome de Inglewood, California. La pelea estelar, que duró apenas 17 segundos (Rousey ganó por sumisión tras aplicar una palanca cruzada), atrajo una audiencia récord para un evento de MMA en streaming.

► Cifras oficiales de audiencia

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El promedio global del triple main event (Rousey-Carano, Francis Ngannou vs. Philipe Lins, y Mike Perry vs. Nate Diaz) fue de 12.4 millones de televidentes en vivo. El pico global fue de casi 17 millones durante Rousey vs. Carano.

En Estados Unidos tuvo un promedio de 9.3 millones en el cartel principal, con un pico de 11.6 millones en la pelea estelar. Esto lo convierte en el evento de MMA más visto en la historia de EE.UU, superando el récord anterior de MMA en TV estadounidense, que fue la pelea de Cain Velasquez vs. Junior dos Santos (UFC on Fox, 2011), que promedió alrededor de 8.8-9.5 millones.

Además, tuvo más de 1 billón de impresiones en redes sociales. El hashtag #RouseyCarano fue número 1 en tendencias en EE.UU. durante toda la noche.

Netflix y MVP celebraron estos números como un hito para el debut del MMA en la plataforma, superando fácilmente eventos anteriores como la pelea de box de Katie Taylor vs. Amanda Serrano, que tuvo alrededor de 6 millones.

► Comparación con otros eventos en Netflix y WWE

Aunque impresionante para MMA, las cifras quedan por debajo de algunos eventos de boxeo en Netflix:

Evento Promedio Global (millones) Disciplina Rousey vs. Carano (2026) 12.4 MMA Jake Paul vs. Mike Tyson (2024) 108 Boxeo Terence Crawford vs. Canelo Álvarez (2025) 36.6 Boxeo Anthony Joshua vs. Jake Paul (2025) 33 Boxeo

WWE Monday Night Raw en Netflix ha promediado en 2026 alrededor de 2.6-3.6 millones de vistas globales por episodio. En su primer año (2025), acumuló cientos de millones de horas vistas, pero los episodios individuales rara vez superan los 3-4 millones en vivo.

Eventos premium como WrestleMania o Royal Rumble alcanzan picos más altos, pero Rousey-Carano demostró mayor concentración de audiencia en un solo evento. Superó a episodios recientes de Raw en engagement inmediato, aunque la lucha mantiene una base semanal más estable a largo plazo.

La transmisión en vivo de MMA sin PPV tradicional demostró ser un modelo viable y accesible.

► ¿Qué significa esto para el futuro?

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Netflix se convirtió en una potencia en deportes de combate en vivo. Para WWE (que ya transmite Raw y otros shows en la plataforma), es una prueba interesante: eventos especiales con estrellas externas pueden generar picos masivos, mientras que el contenido semanal mantiene una audiencia sólida pero más distribuida.

Netflix ya ha confirmado que más eventos de MMA producidos por MVP están en camino.