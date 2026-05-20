NXT: Keanu Carver derrotó a Tate Wilder imponiendo su fuerza

Tate Wilder y Keanu Carver protagonizaron un combate bastante físico donde la diferencia de poder terminó inclinando la balanza a favor de Carver, quien volvió a mostrar su lado más dominante.

La lucha comenzó con Tate Wilder utilizando su velocidad para complicar a Keanu Carver. Wilder sorprendió en varias ocasiones con rápidos movimientos y hasta logró expulsar a su rival del ring antes de lanzarse con un tope suicida.

Sin embargo, Keanu Carver cambió rápidamente el rumbo de la lucha al atacar por la espalda a Tate en el apron. A partir de ahí comenzó un castigo brutal con headbutts, un release german suplex y un tremendo clothesline que incluso provocó que Wilder terminara sangrando del rostro.

A pesar del daño, Wilder reaccionó con un Missile Dropkick, un slingblade y posteriormente un tornado DDT apoyándose en las escaleras metálicas. Tate incluso conectó un frog splash, aunque decidió arriesgar demasiado buscando un segundo ataque aéreo en lugar de intentar la cobertura.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Keanu Carver logró recuperarse antes del segundo vuelo de Tate Wilder. Carver hizo caer a su rival desde la esquina y posteriormente lo destruyó con un poderoso Pounce seguido de un spinebuster para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a Keanu Carver como una de las fuerzas más peligrosas dentro de NXT, mientras que Tate Wilder dejó claro que puede competir a cualquiera y buscará demostrarlo.