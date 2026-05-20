NXT: Keanu Carver derrotó a Tate Wilder imponiendo su fuerza

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Tate Wilder y Keanu Carver protagonizaron un combate bastante físico donde la diferencia de poder terminó inclinando la balanza a favor de Carver, quien volvió a mostrar su lado más dominante.

La lucha comenzó con Tate Wilder utilizando su velocidad para complicar a Keanu Carver. Wilder sorprendió en varias ocasiones con rápidos movimientos y hasta logró expulsar a su rival del ring antes de lanzarse con un tope suicida.

Sin embargo, Keanu Carver cambió rápidamente el rumbo de la lucha al atacar por la espalda a Tate en el apron. A partir de ahí comenzó un castigo brutal con headbutts, un release german suplex y un tremendo clothesline que incluso provocó que Wilder terminara sangrando del rostro.

Keanu Carver Tate Wilder durante WWE NXT
Keanu Carver Tate Wilder en WWE NXT del 19 de mayo de 2026

A pesar del daño, Wilder reaccionó con un Missile Dropkick, un slingblade y posteriormente un tornado DDT apoyándose en las escaleras metálicas. Tate incluso conectó un frog splash, aunque decidió arriesgar demasiado buscando un segundo ataque aéreo en lugar de intentar la cobertura.

Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Keanu Carver logró recuperarse antes del segundo vuelo de Tate Wilder. Carver hizo caer a su rival desde la esquina y posteriormente lo destruyó con un poderoso Pounce seguido de un spinebuster para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma a Keanu Carver como una de las fuerzas más peligrosas dentro de NXT, mientras que Tate Wilder dejó claro que puede competir a cualquiera y buscará demostrarlo.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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