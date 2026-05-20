Tatum Paxley retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante Lizzy Rain

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Tatum Paxley Lizzy Rain durante WWE NXT

Lola Vice conversó con Tatum Paxley en backstage sobre los problemas provocados porIzzi Dame y The Culling. Mientras tanto, Shawn Spears tranquilizó a Izzi asegurándole que tenía todo bajo control de cara a su lucha titular contra Lola Vice y los planes de la agrupación para la próxima semana.

Posteriormente, Tatum Paxley enfrento a Lizzy Rain por el título, en un duelo que comenzó con un intenso intercambio de llaveo y contrallaves. La campeona logró tomar ventaja inicial con un dropkick y un corner crossbody, aunque la británica respondió rápidamente con un rope dropkick y varios castigos enfocados en mantener a Paxley bajo control.

La lucha fue creciendo en intensidad con ambas competidoras intercambiando sumisiones y ataques rápidos. Tatum atrapó a Lizzy en un Boston Crab, mientras que Rain reaccionó con una ofensiva llena de chops que encendió al público, el cual comenzó a corear “Make It Rain!”.

Lola Vice Tatum Paxley durante WWE NXT
Lola Vice Tatum Paxley en WWE NXT del 19 de mayo de 2026

En la recta final, ambas luchadoras intercambiaron ataques y cuentas rápidas. Lizzy estuvo cerca de la victoria tras conectar un flying headbutt, mientras que Paxley respondió con un enzuigiri en ringside para frenar el impulso de la retadora.

Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Tatum Paxley logró bloquear la defensa de Lizzy Rain y finalmente conectó un definitivo Cemetery Driver en el centro del ring para conseguir la cuenta de tres y mantenerse como Campeona Norteamericana.

¿Qué pasará ahora?

Después de la lucha, Tatum Paxley y Lizzy Rain mostraron respeto mutuo con un abrazo. Sin embargo, Zaria irrumpió sorpresivamente para destruir a ambas con una doble spear y dos F-5 antes de posar con el campeonato, dejando claras sus intenciones de ir tras el título.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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