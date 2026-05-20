Tatum Paxley retuvo el Campeonato Norteamericano NXT ante Lizzy Rain

Lola Vice conversó con Tatum Paxley en backstage sobre los problemas provocados porIzzi Dame y The Culling. Mientras tanto, Shawn Spears tranquilizó a Izzi asegurándole que tenía todo bajo control de cara a su lucha titular contra Lola Vice y los planes de la agrupación para la próxima semana.

Posteriormente, Tatum Paxley enfrento a Lizzy Rain por el título, en un duelo que comenzó con un intenso intercambio de llaveo y contrallaves. La campeona logró tomar ventaja inicial con un dropkick y un corner crossbody, aunque la británica respondió rápidamente con un rope dropkick y varios castigos enfocados en mantener a Paxley bajo control.

La lucha fue creciendo en intensidad con ambas competidoras intercambiando sumisiones y ataques rápidos. Tatum atrapó a Lizzy en un Boston Crab, mientras que Rain reaccionó con una ofensiva llena de chops que encendió al público, el cual comenzó a corear “Make It Rain!”.

En la recta final, ambas luchadoras intercambiaron ataques y cuentas rápidas. Lizzy estuvo cerca de la victoria tras conectar un flying headbutt, mientras que Paxley respondió con un enzuigiri en ringside para frenar el impulso de la retadora.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Tatum Paxley logró bloquear la defensa de Lizzy Rain y finalmente conectó un definitivo Cemetery Driver en el centro del ring para conseguir la cuenta de tres y mantenerse como Campeona Norteamericana.

¿Qué pasará ahora?

Después de la lucha, Tatum Paxley y Lizzy Rain mostraron respeto mutuo con un abrazo. Sin embargo, Zaria irrumpió sorpresivamente para destruir a ambas con una doble spear y dos F-5 antes de posar con el campeonato, dejando claras sus intenciones de ir tras el título.