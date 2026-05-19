Mark Shapiro admite error en repetir WrestleMania a Las Vegas

WrestleMania 42 culminó hace un mes, y aún genera repercusiones, no solo a nivel de las historias televisivas, sino también a nivel financiero, a pesar de la cuestionable decisión de romper con la tradición de rotar las sedes del evento más grande de la WWE. Recordemos que WrestleMania regresó a Las Vegas este año tras el éxito de WrestleMania 41 en el 2025. Antes del evento, los rumores en la industria se centraron en la caída de los precios de reventa y la menor venta de entradas en comparación con el año anterior.

► Mark Shapiro defiende su posición

El presidente de TKO, Mark Shapiro, admite abiertamente que traer WrestleMania de vuelta a Las Vegas por segundo año consecutivo podría haber sido un error financiero, aunque sigue defendiendo la decisión. Durante una entrevista con Yahoo Finance antes de WrestleMania 42, Shapiro abordó el debate sobre la menor venta de entradas en comparación con WrestleMania 41, que también se celebró en el Allegiant Stadium de Las Vegas el año anterior, aunuqe destacó las sólidas cifras de WWE, UFC y PBR a pesar de la incertidumbre económica general.

“Seguimos viendo un aumento masivo, quizás incluso mayor, de familias y aficionados que quieren salir y desconectar de la rutina diaria”.

“Quizás fue un error mío (traer de vuelta WrestleMania a Las Vegas), porque Las Vegas fue un gran éxito el año pasado, tanto para nuestros fans como para el producto, que le dije a Nick Khan: ‘Tenemos que volver a Las Vegas el año que viene’”.

“No me arrepiento en absoluto de haber regresado. La única razón por la que se oye decir que no es lo mismo que el año pasado es porque no nos estamos beneficiando de la experiencia de ser pioneros”.

Inicialmente, WrestleMania 42 se desarrollaría en Nueva Orleans, pero WWE finalmente tomó la decisión de regresar a Las Vegas. Ahora, mirando hacia el futuro tenemos WrestleMania 43, que se desarrollará por primera vez fuera de Norteamérica, ya que Arabia Saudita será la sede, marcando otro cambio importante en la estrategia comercial de la WWE bajo la marca TKO.