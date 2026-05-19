WWE RAW presentó este 18 de mayo de 2026 un episodio que culminó con el combate entre Seth Rollins y Austin Theory. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE RAW 18 de mayo 2026

LO PEOR de WWE RAW

► 2 – Sol Ruca y Becky Lynch

El segmento para pactar la lucha entre Becky Lynch y Sol Ruca en Saturday Night’s Main Event resultó confuso, plano y carente de lógica. Este combate resulta siendo una decisión contradictoria que le quita el brillo y los alicientes necesarios a este enfrentamiento, al aparentemente no tener el Campeonato Intercontinental femenil en juego.

► 1 – Una trilogía que nadie pidió

El tercer enfrentamiento individual entre Finn Bálor y JD McDonagh desde WrestleMania, termina siendo un reciclaje perezoso que nadie ha pedido. La constante dependencia de las interferencias de The Judgment Day y la absoluta falta de progresión en la narrativa han estancado a luchadores con un enorme potencial en el ring, dejando especialmente a Dominik Mysterio flotando a la deriva sin un rumbo creativo claro

LO MEJOR de WWE RAW

► 2- Entrevista de Ethan Page

La entrevista de Ethan Page fue un rotundo éxito para consolidar el personaje presumido y fanfarrón de Page ante la audiencia del elenco principal. En menos de tres minutos, Page derrochó carisma al obligar a Cole a leer una tarjeta con sus virtudes físicas, quejarse de «lo difícil que es ser tan guapo» y demandar que el Campeonato Intercontinental se rebautice en su honor.

► 1- Los Grandes Americanos se enfrentaron en un combate entretenido

Fue otro combate alocado, aunque no tengamos ni idea de quiénes eran los buenos. En México está bastante claro, pero aquí las cosas no son tan sencillas. El combate fue muy entretenido y bastante caótico, lo que compensó el esfuerzo por descifrarlo todo, y preparándose para el enfrentamiento entre Los Grandes Americanos este 30 de mayo.

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