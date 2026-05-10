WWE BACKLASH 2026 se llevó a cabo este 9 de mayo de 2026, con un estelar entre Roman Reigns y Jacob Fatu, con el primer reteniendo su título. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE BACKLASH 2026

LO PEOR de WWE BACKLASH

► 2 – El confuso anuncio de John Cena

El anuncio sorpresa de John Cena resultó ser increíblemente enrevesado y poco atractivo para los fanáticos, pese a que tiene la intención de consolidar a más estrellas de NXT. Cena reveló la creación del «John Cena Classic», que extrañamente no parece ser un torneo tradicional, sino un evento de enfrentamientos entre el elenco principal y de NXT donde el campeonato en juego será otorgado mediante el voto del público, incluso si el luchador pierde su combate.

► 1 – Evento de transición

El evento en general se sintió de transición, carente de emoción, pareciendo por momentos una obligación más que un espectáculo. No obstante, hubo más tiempo de lucha que en cada una de las noches de WrestleMania 42.

LO MEJOR de WWE BACKLASH

► 3- Bron Breakker vs. Seth Rollins

Bron Breakker logró un triunfo crucial sobre Seth Rollins en una excelente y física contienda que sirvió como el abridor perfecto para el evento. Breakker demostró su increíble agilidad y fuerza con movimientos impresionantes, como un moonsault de pie y un lazo desde el aire hacia la mesa de comentaristas.

► 2- Roman Reigns vs. Jacob Fatu

El evento estelar entre Roman Reigns y Jacob Fatu fue una genialidad narrativa que, a pesar de la victoria de Reigns, logró consolidar a Fatu como una amenaza imparable. Reigns tuvo que recurrir a la supervivencia pura y a estrellar a su primo contra un esquinero expuesto para llevarse el triunfo, pero fue brutalmente dominado antes y después de que suene la campana, con Fatu aplicándole el Tongan Death Grip en múltiples ocasiones y atacando a los oficiales sin piedad

► 1- Iyo Sky vs. Asuka

El esperado enfrentamiento entre Iyo Sky y Asuka fue descrito como una clase magistral de técnica y narrativa que literalmente fue lo mejor del evento. Ambas mostraron su gran química en el ring y tuvieron tiempo para sacar lo mejor de sí. Esta lucha merecía estar en WrestleMania y a Kairi Sane.

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