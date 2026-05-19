WWE RAW: The Vision masacra a Seth Rollins y The Street Profits

Seth Rollins consiguió una complicada victoria sobre Austin Theory en WWE RAW, en un combate marcado por las constantes intervenciones de Logan Paul y el castigo constante a la rodilla derecha de “The Visionary”.

La lucha comenzó de forma explosiva cuando Rollins atacó a sus rivales incluso antes de que sonara la campana. Seth buscó rápidamente el Stomp sobre Theory, aunque el joven luchador logró esquivarlo en varias ocasiones gracias también a las distracciones de Logan Paul desde ringside.

El combate cambió cuando Austin castigó la rodilla derecha de Seth al hacerlo impactar contra las escaleras metálicas. Desde ese momento, Theory enfocó toda su ofensiva en esa zona, aplicando llaves de rendición, codazos y ataques constantes para impedir que Rollins utilizara su remate principal.

A pesar del daño, Rollins logró reaccionar con una Buckle Bomb, una sit-out powerbomb y varios ataques que pusieron en problemas a Theory. Sin embargo, Logan Paul volvió a intervenir para provocar una nueva caída de Seth desde la esquina, permitiendo que Austin conectara un Stomp que estuvo cerca de darle la victoria.

► Momentos claves

El desenlace llegó cuando Logan Paul entregó un puño americano a Austin Theory. Aunque el árbitro evitó que el arma fuera utilizada, Seth aprovechó la confusión para atacar a Logan y posteriormente rematar a Theory con un Pedigree definitivo para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Logan Paul y Austin Theory atacaron nuevamente a Seth Rollins hasta que Angelo Dawkins apareció, sin embargo Montez Ford llegó para reclamarle a su compañero de entrometerse.

Sin embargo, Bron Breakker irrumpió para destruir a Ford y Dawkins antes de volver a atacar brutalmente a Rollins durante varios minutos, dejando claro que la rivalidad entre ambos continúa lejos de terminar.