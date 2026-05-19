La excampeona UFC y excampeona WWE, Ronda Rousey, compartió en Facebook una extensa publicación sobre su reciente pelea con Gina Carano, admitiendo que había postergado el escribirla porque implica aceptar que «realmente es el final». En el post, Rousey detalla el proceso de preparación de un año y medio, su transformación personal y el impacto emocional de enfrentar a Carano.

► «Si ella puede hacerlo, yo también puedo»

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Rousey vio a Carano pasar por un momento bajo similar al suyo, y explicó que esa inspiración fue clave: «Pensé ‘Si ella puede hacerlo, yo también'». La historia que construyeron juntas —sobre levantarse de lo más bajo, recuperar el cuerpo y ser mejores que nunca— fue algo que necesitaba creer.

Había estado posponiendo esta publicación porque creo que también estaba posponiendo el admitir que realmente se acabó.

Esta pelea, el año y medio de entrenamiento que conllevó, e incluso la promoción fueron más gratificantes de lo que jamás podría haber imaginado. Con 9 meses de embarazo, cuando vi a Gina experimentando un momento bajo similar al que yo había soportado, supe que ella tenía dentro de sí lo necesario para salir de ese pozo.

Y tal como cuando la vi pelear por primera vez pensé: ‘Bueno, si ella puede hacerlo, yo también puedo’. La lucha libre profesional me ayudó a superar mi pasado en las artes marciales mixtas, pero Gina es quien me dio una razón para enfrentarlo.

Gina y yo literalmente peleamos para poder pelear una contra la otra. Seguía escuchando a la gente decir: ‘No lo dice en serio’, ‘No puede bajar de peso’, pero yo no solo quería volver a pelear, TENÍA que volver para pelear contra ELLA.

La historia que podíamos contar juntas era una que necesitaba desesperadamente creer. Que nunca estás demasiado hundido para volver a levantarte, que tu cuerpo nunca está demasiado perdido para recuperarlo, y que nunca es demasiado tarde para ser mejor de lo que nunca has sido.

Cuando hubo algunos contratiempos en la recta final para cerrar su contrato, simplemente dije: ‘al diablo, reunámonos’ y resolvimos todos los problemas juntos con una botella de vino (bueno, en realidad ella tomó martinis, yo me fumé un blunt y tomé el vino — no se preocupen, teníamos conductores designados) y cerramos el trato nosotras mismas.

Su valentía me asombró; en su punto más bajo, se fijó la meta más alta: perder 45 kilos y enfrentarse a la perra más mala del planeta.

Lo que nunca pude haber esperado fue que ver cómo esa mujer se transformó durante el año siguiente me daría tanta alegría como mi propia transformación. Cada vez que la veía, estaba más fuerte, más segura, más hermosa que nunca — no porque estuviera perdiendo peso, sino porque esa luz que había perdido brillaba cada vez más.

Al mismo tiempo, yo iba despegando las capas de mis propios muros que había levantado y redescubriendo un mundo que estaba tan arraigado en la fibra de mi alma, pero que era demasiado orgullosa para admitir que necesitaba.

Amo las MMA, amo el judo, la lucha libre profesional, la coreografía de peleas en películas, la actuación y la escritura, pero soy antes que nada una artista marcial. Soy mejor en las MMA de lo que nunca fui en cualquier otra cosa. Y que le importe a quien le moleste, pero soy la mejor que ha existido y nada se compara con la experiencia de crear dentro de mi oficio.

Soy lo suficientemente afortunada para haber experimentado ese nivel de maestría y nunca volveré a dejar que nadie me avergüence por abrazarlo. La alegría de estar en campamento de entrenamiento, recuperar mis habilidades y ver el shock en los rostros de mis entrenadores y compañeros de entrenamiento al verme crear cosas que nadie había visto sobre la marcha, al verme someter a algunos de los mejores del mundo hasta cinco veces por round durante los entrenamientos, tener personas a quienes enseñar que a su vez puedan enseñarme e intercambiar ese conocimiento con un entusiasmo casi infantil fue incomparable. Sanó mi alma.

Luego estuvo el proceso de armar este evento. Nakisa fue un creyente, un socio y un maldito amigo sólido desde el primer día. Jake me brindó todo su apoyo y siempre me trató con el máximo respeto.

Mi evento soñado era compartir el lugar principal con Nate y Francis y gracias al arduo trabajo de Nakisa y la fe de Netflix en nuestra causa, pudimos conseguir los fondos para hacerlo posible.

Quizás el aspecto más conmovedor de este proceso fue experimentar la humildad tanto de Francis como de Nate al compartir el cartel principal conmigo y entre ellos.

El evento pasó de ser solo una idea a ser la encarnación de la esperanza en este deporte. Ver nacer a una superestrella en Mike Perry, ver el coraje de Philipe al enfrentar el desafío (y la camaradería de Francis al darle su bonificación por actuación). Despaign ganándose el respeto al regresar de Karate Combat, Parnasse haciendo una declaración al otro lado del mundo desde su casa, la dicotomía de Jason Jackson irradiando calidez fuera de la jaula y fría eficiencia dentro de ella.

Podría seguir y seguir, CADA peleador merece una mención — se sintió como una noche para aquellos a quienes les dijeron que se sobrevaloraban o que no eran lo suficientemente valiosos, unidos para hacer una declaración:

«Esta es NUESTRA jaula. Pertenecemos aquí. Lo arriesgamos todo, y merecemos ser compensados justamente por ello».

No puedo agradecer lo suficiente a Ricky Lundell por llevarme de vuelta al tapiz, abrir (y reconstruir) su hogar y organizar todo el caos que implicó convertir este campamento en una máquina de felicidad y sanación bien aceitada.

Gracias Lindsie Lundell por todas las sémolas frescas molidas, por soportar que invadiera tu hogar y por todas las charlas en la cocina. Gracias AJ Matthews por compartir tu brillantez conmigo y por todos los viajes a mi casa para que pudiera entrenar cerca de mis bebés. Gracias Ryan Benoit por volar al otro lado del país para dejarme robar tu conocimiento y enviarte a casa adolorido. Gracias Jesse Forbes por estar a mi lado en los momentos más altos y más bajos, ayudándome siempre a ser la mejor que pudiera ser, acompañado de los reconfortantes sonidos de chistes monótonos, consejos de vida y furia contra el patriarcado.

Gracias a mis nutricionistas Dan Garner y Jake que ayudaron a que mi cuerpo volviera a ser una máquina. Gracias Dr. Bernick y Dr. Hailstone que ayudaron a diagnosticar y tratar mi CSD para que pudiera pelear de nuevo. Mis compañeros de entrenamiento/sparring Margret Isatov, Alexa Yanes, Pauline Macías, Lolo, Jacob Yancy, Todd Prace, hay demasiados para nombrar, pero agradezco todos los kilómetros corporales que me dieron. Mi mamá, gracias por hacerme simultáneamente una perra dura y una buena persona. Mi familia, gracias por soportar otra dosis enorme de ansiedad en mi nombre, intenté ganar rápido para ahorrarles los ataques al corazón.

Mis hermosos niños Kaleo y Keawe y mis hermosas bebés Pā’ū y Pō, los amo y los aprecio más de lo que nunca sabrán. Y por supuesto mi Todo y Más, el amor de mi vida, el hombre que me dio algo por lo que vivir cuando estaba en mi punto más bajo — el mejor momento de toda esta experiencia fue ver el amor en tu rostro cuando viniste a recibirme a la jaula. Compartir esta vida contigo es el verdadero premio.

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Hay TANTAS personas que contribuyeron a hacer esto posible que literalmente no hay suficiente espacio, pero gracias a mi pueblo, los adoro a todos.

La pelea terminó, es agridulce porque por primera vez la experiencia de prepararme para la pelea eclipsó la alegría que cualquier victoria podría haber traído. Pero finalmente estoy lista para seguir adelante, esta vez con la cabeza en alto.

Gracias, Gina ❤️

► Un cierre para su carrera

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Su pelea con Carano representó un cierre simbólico para su carrera en MMA, donde se coronó como una de las pioneras y mayores estrellas del deporte.

Ronda Rousey (nacida el 1 de febrero de 1987) transitó de judoka olímpica a campeona en UFC, estrella de WWE y actriz. Su regreso reciente a las MMA fue visto como una forma de cerrar ciclos y sanar heridas del pasado.