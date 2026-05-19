Chris Jericho explica por qué decidió usar solo “Jericho” en su regreso a AEW

Chris Jericho regresó de sorpresa a AEW en Winnipeg, su ciudad natal en Manitoba, Canadá, tras casi un año fuera de la televisión de AEW. El veterano de 55 años impactó al aparecer durante la firma de contrato entre MJF y Kenny Omega, con su tema «Judas» sonando y declarando simplemente: «I’m home».

Lo que más llamó la atención fue el cambio en su presentación: tanto en los gráficos como los comentaristas como las referencias oficiales era nombrado sólo «Jericho», sin el «Chris». Según reportes de Fightful Select, esta decisión fue una insistencia personal del propio Jericho, aunque ocasionalmente seguirán usando su nombre completo en televisión.

En una reciente entrevista con The Ringer Wrestling, Jericho explicó el concepto detrás de esta nueva era:

«Me gusta la idea de lo que estoy haciendo ahora con ‘Jericho’. Y al no usar mucho ese primer nombre, creó toda esta intriga en línea como, ‘¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón?’ Honestamente, es como un álbum autotitulado. De ahí saqué un poco la idea. Podría crear una docena de otros apodos, pero ¿cuántos más necesito? Todos saben quién es Jericho, y cuando escuchas ese nombre lo recuerdas. Así que realmente es como Metallica, The Black Album. No necesita llamarse de ninguna otra forma. Sabes quién es Metallica, sabes qué está pasando. The Beatles, The White Album, lo mismo. Esa es más o menos la idea para la era ‘Jericho’, y me gusta».

► Los rumores de WWE

Embed from Getty Images

Jericho había estado ausente de AEW/ROH desde abril de 2025. Antes de su retorno, circulaban fuertes rumores sobre un posible contrato con WWE, donde tendría su retiro y sería inducido al Salón de la Fama. Hubo reportes sobre pláticas entre Jericho y WWE, pero finalmente optó por quedarse en AEW. Factores mencionados incluyen mayor libertad creativa, proyectos externos y preferencia por AEW.

En la misma entrevista con Ringer, Jericho abordó los rumores sin dar detalles específicos, criticando cómo los fans «tribales» crean hechos en su mente. Prefirió enfocarse en su lealtad actual a AEW y en ser parte de su futuro, no solo de su pasado.

► Situación actual y rivalidades

Desde su regreso, Jericho ha estado inmerso en una rivalidad con The Demand (liderado por Ricochet). Perdió ante Ricochet en AEW Dynasty, pero el odio mutuo ha continuado. Este miércoles lo veremos aliado con los Young Bucks para enfrentar a Ricochet, Andrade el Ídolo y Mark Davis. El próximo domingo en Double or Nothing, Jericho participará en un Stadium Stampede junto a Kenny Omega, los Young Bucks, Jack Perry, Bobby Lashley y Shelton Benjamin contra The Demand (Ricochet, Bishop Kaun, Toa Liona), la Don Callis Family (Mark Davis y Andrade el Ídolo) y The Dogs (Clark Connors y David Finlay).