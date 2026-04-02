Chris Jericho regresa a AEW después de un año

All Elite Wrestling vivió un momento inesperado cuando Chris Jericho hizo su regreso tras casi un año de ausencia, interrumpiendo uno de los segmentos más importantes de la noche.

El hecho ocurrió mientras Tony Schiavone presentaba la firma de contrato entre MJF y Kenny Omega de cara a AEW Dynasty.

► Chris Jericho regresa a AEW

El segmento comenzó con normalidad, pero fue interrumpido por fuegos artificiales que desconcertaron a los presentes. Instantes después, sonó “Judas”, desatando la euforia del público.

Jericho apareció en escena mientras la arena coreaba su tema de entrada, marcando uno de los regresos más esperados por los aficionados.

El luchador se tomó su tiempo para disfrutar la reacción del público antes de dirigirse al ring.

AEW is JERICHO. The JUDAS Theme Song is BACK!

“Welcome Back” & “Welcome Home” Chants all around the arena 🇨🇦 #AEW | #AEWDynamite pic.twitter.com/q8ArSSw7CO — AEWBlog (@AEW_Blog) April 2, 2026

► Un recibimiento espectacular para Jericho

Una vez en el cuadrilátero, la multitud no dejó de ovacionarlo con cánticos de “¡Bienvenido de nuevo!” y su nombre, reflejando el impacto de su regreso.

Jericho respondió con un breve pero significativo mensaje:

“Winnipeg…AEW…Estoy en casa.”

La frase provocó una nueva ovación, mientras el luchador posaba para los aficionados, reforzando su conexión con el público.

► Un regreso que cambia el panorama rumbo a AEW Dynasty

El retorno de Jericho llega en un momento clave para AEW, justo cuando se construyen las rivalidades principales rumbo a Dynasty.

Aunque no quedó claro cuál será su papel inmediato, su aparición añade un nuevo elemento a la escena estelar de la empresa.

Tras varios meses fuera de acción, y mucha especulación sobre su futuro, Chris Jericho está de regreso en AEW.