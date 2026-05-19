Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, y entre otras cosas vimos el regreso de Brock Lesnar para aplastar a Oba Femi.
► En el episodio de WWE Raw del 18 de mayo vimos:
- SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh
- El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day
- Seth Rollins venció a Austin Theory
- WWE RAW: Finn Bálor vence a JD McDonagh en lucha callejera
- WWE RAW: Los Americanos derrotan a Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos
- WWE Raw: Paige y Brie Bella retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas ante The Judgment Day
- WWE RAW: The Vision masacra a Seth Rollins y The Street Profits
► Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026
El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 25 de mayo 2026 en el The Jerome Schottenstein Center, en el campus de la universidad de Ohio State en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados, y casa de los Ohio State Buckeyes de la NCAA.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Lunes 25 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|The Jerome Schottenstein Center en Colombus, Ohio
|Capacidad
|20,000 espectadores