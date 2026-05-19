Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026

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Este lunes, WWE Raw se emitió desde el  First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, y entre otras cosas vimos el regreso de Brock Lesnar para aplastar a Oba Femi.

► En el episodio de WWE Raw del 18 de mayo vimos:

  1. SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh
  2. El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos
  3. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day
  4. Seth Rollins venció a Austin Theory

► Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026

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El elenco de Monday Night Raw  estará el lunes 25 de mayo 2026 en el The Jerome Schottenstein Center,  en el campus de la universidad de Ohio State en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados, y casa de los Ohio State Buckeyes de la NCAA.

  • No hay combates anunciados
Información del Evento
Fecha Lunes 25 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede The Jerome Schottenstein Center en Colombus, Ohio
Capacidad 20,000 espectadores

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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