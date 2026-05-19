Primer vistazo: Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026

Este lunes, WWE Raw se emitió desde el First Horizon Coliseum en Greensboro, North Carolina, y entre otras cosas vimos el regreso de Brock Lesnar para aplastar a Oba Femi.

► En el episodio de WWE Raw del 18 de mayo vimos:

SIN DESCALIFICACION: Finn Balor venció a JD McDonagh El Grande Americano y Los Americanos vencieron a El Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS: Brie Bella y Paige retuvieron ante The Judgment Day Seth Rollins venció a Austin Theory

► Cartelera WWE Raw 25 de mayo 2026

El elenco de Monday Night Raw estará el lunes 25 de mayo 2026 en el The Jerome Schottenstein Center, en el campus de la universidad de Ohio State en Columbus, Ohio, coliseo con capacidad para 20,000 aficionados, y casa de los Ohio State Buckeyes de la NCAA.

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