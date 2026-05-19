WWE NXT regresa este martes 19 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Tatum Paxley y Lizzy Rain vencieron a Nikkita Lyons y Zaria (****)
- Naraku venció a Lince Dorado (**** 1/2)
- Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vencieron a EK Prosper, Tate Wilder y ‘Super’ Sean Legacy (*** 1/2)
- Jackson Drake venció a ‘Supernova 11’ Noam Dar (****)
- Kelani Jordan venció a Kendal Grey (*** 1/2)
► Momentos clave
- Cuando Nikkita Lyons finalmente podía darle el relevo a Zaria, ésta decidió abandonar la lucha y marcharse del ring. La distracción permitió que Tatum Paxley y Lizzy Rain remataran a Lyons con un Thunderstruck para conseguir la cuenta de tres.
- Naraku conectó dos Fisherman Buster consecutivos antes de rematar a Lince Dorado con The Abyss para conseguir la cuenta de tres de manera dominante.
- Charlie Dempsey esquivó un moonsault de Tate Wilder, provocando que este impactara de lleno contra la lona. Inmediatamente después, Uriah Connors y Stacks Lorenzo conectaron un doble Busaiko Knee para permitir la cuenta de tres.
- Cuando Noam Dar parecía cerca del triunfo, Myka Lockwood intervino desde ringside para inmovilizarlo. Esto permitió que Jackson Drake conectara un rodillazo seguido de un 450 Splash para conseguir la cuenta de tres.
- una trifulca entre Izzi Dame y Lola Vice llegó hasta ringside, provocando que Wren Sinclair fuera golpeada accidentalmente. Kendal Grey se distrajo por lo ocurrido y Kelani Jordan aprovechó para rematarla con un Split-legged moonsault y quedarse con la victoria.
► Cartelera WWE NXT 19 de mayo de 2026
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Lizzy Rain.
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) vs. DarkState (Saquon Shugars y Dion Lennox),
- Tony D’Angelo y Myles Borne vs. Kam Hendrix y Mason Rook.
- Tate Wilder vs. Keanu Carver.
Fecha: martes 19 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
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|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor