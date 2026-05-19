WWE NXT regresa este martes 19 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Tatum Paxley y Lizzy Rain vencieron a Nikkita Lyons y Zaria (****) Naraku venció a Lince Dorado (**** 1/2) Uriah Connors, Charlie Dempsey y Channing ‘Stacks’ Lorenzo vencieron a EK Prosper, Tate Wilder y ‘Super’ Sean Legacy (*** 1/2) Jackson Drake venció a ‘Supernova 11’ Noam Dar (****) Kelani Jordan venció a Kendal Grey (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 19 de mayo de 2026

CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Tatum Paxley (c) vs. Lizzy Rain.

Tatum Paxley (c) vs. Lizzy Rain. CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) vs. DarkState (Saquon Shugars y Dion Lennox),

The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes) vs. DarkState (Saquon Shugars y Dion Lennox), Tony D’Angelo y Myles Borne vs. Kam Hendrix y Mason Rook.

Tate Wilder vs. Keanu Carver.

Fecha: martes 19 de mayo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida