Jackson Drake derrotó a Noam Dar y DarkStade llegó a retar a Vanity Project

Noam Dar parecía tener el control absoluto del combate ante Jackson Drake, pero las constantes intervenciones alrededor del ring terminaron inclinando la balanza a favor del integrante de The Vanity Project.

El escocés arrancó la lucha conectando rápidas patadas y castigos al brazo izquierdo de Drake. Jackson intentó escapar constantemente del castigo refugiándose incluso fuera del ring.

Aunque Drake logró reaccionar con un superplex y un cutter de la nada, Noam volvió a recuperar el control gracias a varios release german suplex y un belly to belly suplex que dejaron muy golpeado a su rival.

La lucha se volvió cada vez más intensa con ambos intercambiando castigos y buscando rápidamente la victoria con roll-ups y contraataques.

► Momentos claves

Cuando Noam Dar parecía cerca del triunfo, Myka Lockwood intervino desde ringside para inmovilizarlo momentáneamente. Esto permitió que Jackson Drake conectara un rodillazo seguido de un 450 Splash para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, The Vanity Project celebró junto a Myka Lockwood, aunque el momento fue interrumpido cuando las luces del recinto se apagaron y DarkState apareció en las gradas, y retaron a los Campeones de Parejas a una lucha titular.