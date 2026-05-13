Kelani Jordan derrotó a Kendal Grey; Izzi Dame fue tras Lola Vice

Kelani Jordan y Kendal Grey, acompañada por Wren Sinclair, protagonizaron una lucha muy pareja donde ambas tuvieron oportunidades claras de llevarse la victoria.

La lucha comenzó con intercambio de llaves y dominio alternado, aunque Kelani logró tomar ventaja gracias a su velocidad y ataques aéreos. Kendal respondió enfocando el castigo en la espalda de Jordan y conectando varios suplexes consecutivos.

Grey incluso estuvo cerca de someter a su rival con un Ankle Lock y posteriormente con un armbar, pero Jordan logró resistir cada intento.

La intensidad aumentó cuando ambas llevaron la acción hasta lo alto del esquinero, donde Kelani sorprendió a Grey con un espectacular Spanish Fly que estuvo muy cerca de definir la lucha.

► Momentos claves

En la recta final, una pelea entre Izzi Dame y Lola Vice llegó hasta ringside, provocando que Wren Sinclair fuera golpeada accidentalmente. Kendal se distrajo por lo ocurrido y Kelani Jordan aprovechó para rematarla con un Split-legged moonsault y quedarse con la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, Kendal Grey reclamó furiosa a Lola Vice por lo ocurrido, pero el caos aumentó cuando Izzi Dame atacó nuevamente a la campeona y posó con el Campeonato Femenil de NXT, dejando claro que quiere una oportunidad titular.