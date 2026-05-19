Quien siga negando todavía que GCW es la principal «indie» del panorama luchístico basará su juicio principalmente en gustos personales. La casa comandada por Brett Lauderdale puede haber perdido parte de su encanto y calidad, pero díganme que otra empresa adscrita a las (mal llamadas) «ligas menores» se permite el lujo de visitar cada año Europa.

Y este fin de semana volverá al viejo continente, presentando dos eventos. El primero, Now Or Never, el próximo sábado 23 de mayo, con la colaboración de Banger Zone Wrestling, desde el Espace Isabelle De Hainaut en Bapaume (Francia); en un regreso al país galo.

Pero queremos centrarnos en el segundo, 24 horas después, este domingo, pues constituye la importante novedad: por primera vez, los «Last Outlaws» recalan en Italia, concretamente sobre el Sporting Cesate de Cesate, municipio ubicado en la provincia de Milán, con presencia de caras habituales de SAJ Wrestling, promotora local, la más pujante hoy día en el país, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión

Por ejemplo, Mirko Mori, uno de sus mejores activos, quien buscará el Campeonato Mundial GCW que ostenta Atticus Cogar. O Lupo, defendiendo el Campeonato de Peso Abierto SAJ ante Gringo Loco. También El G, uno de los principales consentidos de SAJ, en choque contra KJ Orso, precisamente uno de los principales rudos hoy de GCW. Emparejamientos inéditos que prometen dejarnos buenos combates.

Y todo podrá seguirse vía TrillerTV, en un momento donde algunos, no entiendo por qué, parecen alegrarse del posible cierre de la plataforma.

► GCW Live In Milan: cartel anunciado

He aquí todo lo que sabemos por ahora presentará GCW Live In Milan.