Resultados GCW Ring of Dreams | Atticus Cogar vs. 1 Called Manders

Game Changer Wrestling, presento su evento GCW Ring Of Dreams, el cual tuvo lugar el 17 de mayo 2026, desde Val Air Ballroom en West Des Moines, Iowa, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El evento GCW Ring of Dreams presentó una cartelera que mezcló perfectamente el ADN caótico de Game Changer Wrestling con combates intensos, talento independiente emergente y una lucha estelar cargada de violencia y dramatismo. Desde el frenético Six Way Scramble inicial hasta la defensa titular de Atticus Cogar, el show mantuvo un ritmo agresivo y dinámico, ofreciendo variedad dentro del estilo característico de GCW.

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