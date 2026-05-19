Chris Jericho rompe el silencio sobre los rumores de WWE

Tras permanecer en AEW desde el 2019, Chris Jericho donde además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, los rumores de su salida de allí cobraron fuerza durante los últimos meses del 2025, e incluso no había aparecido en la programación desde abril del año pasado, generándose un eventual regreso a la WWE. Sin embargo, el veterano luchador terminó reapareciendo en AEW, aclarando que «AEW es su casa».

► Chris Jericho decidió quedarse en AEW

Chris Jericho finalmente se sinceró sobre los meses de especulación en torno a su futuro, incluyendo la creencia generalizada de que regresaría secretamente a la WWE a inicios de este año. Precisamente, durante su participación en The Ringer Wrestling Show, se le preguntó directamente al luchador sobre los fuertes rumores que lo vinculaban con la WWE durante su período como agente libre y si alguna vez existió la posibilidad real de que dejara All Elite Wrestling. En lugar de dar una respuesta directa, Jericho se centró en cómo los fanáticos de la lucha libre crean narrativas en línea y, con el tiempo, comienzan a tratar la especulación como un hecho confirmado, explicando la rapidez con la que se propaga la especulación en línea dentro de la comunidad de la lucha libre y lo mucho que disfrutaba de la narrativa que se formaba.

«Bueno, lo interesante de los fanáticos —y volviendo a lo que dijimos antes sobre tener una carrera donde puedes ver cualquier cosa en línea— es que, en la actualidad, los fanáticos forman sus propias opiniones, y luego se convierten en ley«.

“Porque la opinión se difunde. Así que, independientemente de lo que la gente creyera o no creyera, yo nunca formé parte de nada de eso”.

“Y creo que lo mejor fue que había tanta especulación sobre lo que iba a hacer que, de cualquier manera, con el tribalismo que impera en la lucha libre hoy en día, habría gente contenta y gente disgustada: ‘esto es lo peor que ha pasado’ o ‘esto es lo mejor que ha pasado’”.

“Y nunca me he centrado en ese aspecto, en cosas como ‘esto es terrible’ o ‘nunca va a funcionar’. Para mí, todo puede funcionar, y siempre hay que hacer lo posible para que funcione. Me centro en la gente que está emocionada, que quiere entretenerse, que quiere ser feliz y divertirse. Ese es el público en el que me centro. No, nunca dije que los rumores se convirtieran en hechos. Dije que los rumores se convirtieron en hechos para los fans. Pero bueno, lo dejo para otro día. Me gusta la idea de la intriga”.