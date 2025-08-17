¿Veremos a Chris Jericho regresar a WWE en el 2026?

Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudadoen su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW, aunque ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, aunque todavía se encuentra bajo contrato.

► Un «Like» en Instagram revive las especulaciones

No hay indicios de que Chris Jericho regrese pronto a la programación de AEW, pero con su contrato proyectado a expirar a finales de este año, generó especulaciones tras darle «me gusta» a una publicación de Instagram sobre su regreso a la WWE.

Una publicación reciente de j.m.playground en Instagram indicó que el contrato actual de Chris Jericho con AEW vence en diciembre de este año y que está abierto a regresar a la WWE dependiendo de la situación. La cuenta simplemente preguntó a los fans si Jericho regresaría a la WWE en 2026, preguntando: «¿Volverá Chris Jericho a la WWE en 2026?», y «Le Champion» reaccionó con un «me gusta» a la referida publicación. Esto provocó que los fanáticos comentaran impactados por la reacción de Jericho.

En un dato no menor, Chris Jericho admitió hace varios meses que consideraría regresar a la WWE algún día, ya que no quería dejar nada fuera en el futuro. El ex Campeón Mundial AEW y ROH ha estado ausente desde el episodio del 9 de abril de AEW Dynamite, donde perdió la cabeza por completo en un segmento con Bryan Keith y Big Bill.