¿Veremos a Chris Jericho regresar a WWE en el 2026?

Chris Jericho

Chris Jericho ha sido una figura clave de AEW, puesto que ha estado desde su fundación, y además, fue el primer Campeón Mundial de la compañía, a la cual ha ayudadoen su crecimiento y consolidación. Durante los primeros años de la compañía de Tony Khan, tanto él como Jon Moxley y The Young Bucks, se convirtieron en las piedras angulares de AEW, aunque ha estado ausente de las pantallas desde el pasado mes de abril, aunque todavía se encuentra bajo contrato.

► Un «Like» en Instagram revive las especulaciones

No hay indicios de que Chris Jericho regrese pronto a la programación de AEW, pero con su contrato proyectado a expirar a finales de este año, generó especulaciones tras darle «me gusta» a una publicación de Instagram sobre su regreso a la WWE.

Una publicación reciente de j.m.playground en Instagram indicó que el contrato actual de Chris Jericho con AEW vence en diciembre de este año y que está abierto a regresar a la WWE dependiendo de la situación. La cuenta simplemente preguntó a los fans si Jericho regresaría a la WWE en 2026, preguntando: «¿Volverá Chris Jericho a la WWE en 2026?», y «Le Champion» reaccionó con un «me gusta» a la referida publicación. Esto provocó que los fanáticos comentaran impactados por la reacción de Jericho.

Chris Jericho con el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH en AEW Dynamite (26 de marzo de 2025) - AEW

En un dato no menor, Chris Jericho admitió hace varios meses que consideraría regresar a la WWE algún día, ya que no quería dejar nada fuera en el futuro. El ex Campeón Mundial AEW y ROH ha estado ausente desde el episodio del 9 de abril de AEW Dynamite, donde perdió la cabeza por completo en un segmento con Bryan Keith y Big Bill.

