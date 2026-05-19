Místico habría sufrido una lesión en la rodilla se desconoce tiempo de recuperación

Místico encendió las alarmas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) luego de que este 18 de mayo trascendiera que sufre una lesión en la rodilla que lo mantendría alejado de los cuadriláteros por tiempo indefinido.

De acuerdo con distintos reportes, el problema físico se habría originado durante una función celebrada el pasado 16 de mayo en Monterrey. Sin embargo, la situación se agravó un par de días después, cuando el gladiador resentió la molestia y terminó por bajarse de la función programada en la Arena Puebla.

► Místico se presentó en Arena Puebla pese a no poder luchar

Aunque no recibió autorización para competir, Místico acudió personalmente a la Arena Puebla para hablar con los aficionados y ofrecer una disculpa por su ausencia, un gesto que fue bien recibido por el público presente.

El propio luchador aseguró que desea volver lo antes posible, aunque dejó claro que esperará el alta médica para regresar en condiciones óptimas y rendir al máximo nivel dentro del ring.

¡Un profesional en toda la extensión de la palabra! Místico hizo el viaje hasta la Arena Puebla para ofrecer una disculpa personalmente a la afición, luego de no poder presentarse debido a una lesión. 📲 No te pierdas la función en vivo para miembros. pic.twitter.com/2psAUg38eA — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) May 19, 2026

► Las lesiones han perseguido a Místico en los últimos meses

Esta no es la primera vez que el luchador mexicano enfrenta problemas físicos recientes. Entre marzo y abril de 2025 sufrió un desgarre parcial en el tríceps derecho y una lesión de ligamentos en el tobillo derecho, situación que lo obligó a permanecer varias semanas fuera de actividad.

Además, en distintas entrevistas también ha reconocido molestias derivadas de la intensa carga de trabajo y las giras constantes, incluyendo problemas lumbares que ha arrastrado durante los últimos años.

► ¿Qué se sabe sobre la gravedad de la lesión?

Hasta el momento no existe un parte médico oficial que detalle el alcance exacto de la lesión en la rodilla ni si requerirá cirugía. Tanto el CMLL como el propio Místico únicamente han confirmado que estará ausente temporalmente mientras continúa con las evaluaciones médicas.

Por ahora, el tiempo de recuperación sigue siendo incierto, aunque la empresa espera contar nuevamente con una de sus principales figuras una vez que pueda volver al cien por ciento.