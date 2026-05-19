Adam Copeland no descarta seguir en AEW tras su retiro

Adam Copeland atraviesa lo que probablemente sea la última etapa de su histórica carrera dentro de la lucha libre profesional, pero eso no significa necesariamente que su vínculo con AEW terminará cuando llegue el retiro.

En una reciente entrevista con Westwood One Sports, “The Rated-R Superstar” habló sobre su presente en la empresa de Tony Khan y dejó abierta la puerta para continuar colaborando en diferentes áreas una vez que cuelgue las botas.

► Adam Copeland disfruta trabajar en AEW

El canadiense de 52 años explicó que cualquier decisión futura dependerá tanto de él como de las necesidades de la compañía.

“Eso depende de Tony y de lo que pueda necesitar. Son cosas que no sé. ¿Dónde me necesitarías? Entonces creo que simplemente lo hablaríamos en ese momento”, comentó Copeland.

El miembro del Salón de la Fama de WWE dejó claro que actualmente disfruta enormemente el ambiente dentro de AEW y que no sería complicado para él seguir ligado a la empresa.

“Sé que, en cuanto al ambiente de trabajo, me encanta ir allí. No sería como si tuvieran que forzarme para que me quedara”, aseguró.

► Copeland podría ayudar en la parte creativa

Durante la entrevista, Adam Copeland explicó que continúa considerándose una persona creativa y que seguramente necesitará seguir desarrollando esa faceta cuando deje de luchar.

El canadiense incluso mencionó la posibilidad de involucrarse directamente en el apartado creativo de AEW, combinándolo posiblemente con su carrera como actor.

“Quizá ayudando en la parte creativa de AEW y continuando al mismo tiempo con la actuación”, comentó.

Aunque también reconoció que existe la posibilidad de simplemente disfrutar más tiempo fuera del negocio realizando actividades personales como andar en jet ski o kayak.

► Christian Cage, el objetivo final de su carrera

Copeland llegó a AEW a finales de 2023 con un objetivo muy claro: cerrar su carrera luchística junto a su mejor amigo y compañero histórico, Christian Cage.

Inicialmente ambos protagonizaron una intensa rivalidad por el Campeonato TNT antes de terminar reuniéndose nuevamente tras las traiciones sufridas por parte de FTR y The Patriarchy.

Ahora, Copeland y Cage están programados para enfrentar a Dax Harwood y Cash Wheeler en un “I Quit Match” por el Campeonato de Parejas AEW en Double or Nothing.

En caso de ganar, Adam Copeland y Christian Cage volverían a conquistar campeonatos en pareja quince años después de su último reinado juntos.