Kam Hendrix y Mason Rook derrotan a los campeones Tony D’Angelo y Myles Borne

La dupla de Kam Hendrix y Mason Rook, recién llegados a NXT, logró una victoria inesperada sobre el Campeón NXT, Tony D’Angelo, y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne gracias a una intervención externa.

► Momentos clave

Mason Rook ha causado caos en WWE desde su debut. Esa vez apareció para atacar a Tony D’Angelo con un tremendo moonsault. Por su look y estilo, ha causado sensación siendo un luchador inusual en los últimos años en WWE.

Empezó en el ring dándole derechazos y puñetazos a su rival, luego le conectó un sentón a D’Angelo, quien reaccionó con lazos al cuello y dio relevo a Borne. Ambos campeones se unieron para hacerle un súplex a Rook y sacarlo del ring, mientras que con catapulta también arrojaron fuera a Hendrix.

Tras la pausa comercial, Rook dominó a Borne y lo atacó con plancha en el esquinero y con un azotón de espaldas contra la lona para una cuenta en dos. D’Angelo impactó a Hendrix con una spear, pero Rook le cayó encima con sentón. Hendrix atacó a Borne con patadas voladoras, pero D’Angelo lo sorprendió con powerbomb y sacó del ring a Mason con un lariat.

Rook luego mandó a D’Angelo de cara contra las escaleras metálicas, pero Myles se proyectó con tope suicida. El momento decisivo llegó cuando Tavion Heights apareció para golpear a Hendrix por la espalda, pero este golpeó accidentalmente a Borne. Rook aprovechó el descuido y azotó a Borne duro de espaldas contra la protección del esquinero y luego con un Attitude Adjustment lo dejó noqueado, pero Kam Hendrix le había robado el relevo, así que entró, quitó a Rook de encima de Borne y lo cubrió. Rook, obviamente, quedó molesto, pero la dejó pasar.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, bastante interesante, con una gran actuación de Mason Rook y Kam Hendrix. En especial, Rook puede convertirse en una estrella en el futuro, no por nada John Cena le ha dado no sólo la bendición, sino también su finisher.