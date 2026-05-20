Kam Hendrix y Mason Rook derrotan a los campeones Tony D’Angelo y Myles Borne

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WWE NXT 9 de mayo 2026.

La dupla de Kam Hendrix y Mason Rook, recién llegados a NXT, logró una victoria inesperada sobre el Campeón NXT, Tony D’Angelo, y el Campeón Norteamericano NXT, Myles Borne gracias a una intervención externa.

► Momentos clave

WWE NXT 9 de mayo 2026.
WWE NXT 9 de mayo 2026.

Mason Rook ha causado caos en WWE desde su debut. Esa vez apareció para atacar a Tony D’Angelo con un tremendo moonsault. Por su look y estilo, ha causado sensación siendo un luchador inusual en los últimos años en WWE.

Empezó en el ring dándole derechazos y puñetazos a su rival, luego le conectó un sentón a D’Angelo, quien reaccionó con lazos al cuello y dio relevo a Borne. Ambos campeones se unieron para hacerle un súplex a Rook y sacarlo del ring, mientras que con catapulta también arrojaron fuera a Hendrix.

Tras la pausa comercial, Rook dominó a Borne y lo atacó con plancha en el esquinero y con un azotón de espaldas contra la lona para una cuenta en dos. D’Angelo impactó a Hendrix con una spear, pero Rook le cayó encima con sentón. Hendrix atacó a Borne con patadas voladoras, pero D’Angelo lo sorprendió con powerbomb y sacó del ring a Mason con un lariat.

Rook luego mandó a D’Angelo de cara contra las escaleras metálicas, pero Myles se proyectó con tope suicida. El momento decisivo llegó cuando Tavion Heights apareció para golpear a Hendrix por la espalda, pero este golpeó accidentalmente a Borne. Rook aprovechó el descuido y azotó a Borne duro de espaldas contra la protección del esquinero y luego con un Attitude Adjustment lo dejó noqueado, pero Kam Hendrix le había robado el relevo, así que entró, quitó a Rook de encima de Borne y lo cubrió. Rook, obviamente, quedó molesto, pero la dejó pasar.

► ¿Y ahora qué?

Una muy buena lucha, bastante interesante, con una gran actuación de Mason Rook y Kam Hendrix. En especial, Rook puede convertirse en una estrella en el futuro, no por nada John Cena le ha dado no sólo la bendición, sino también su finisher.

 

Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010 - Ingeniero de Sistemas

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