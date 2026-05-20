NXT: Tristan Angels derrotó a Romeo Moreno en mano a mano

Tristan Angels logró una importante victoria tras imponerse a Romeo Moreno en un combate bastante disputado. El español mostró gran resistencia y ofensiva, aunque el británico terminó aprovechando su potencia para quedarse con el triunfo.

La lucha comenzó con un intercambio técnico entre ambos competidores. Tristan Angels logró tomar ventaja inicial castigando a Romeo Moreno cerca de las cuerdas, aunque el español respondió rápidamente con velocidad y varias combinaciones ofensivas.

El combate cambió cuando Shiloh Hill apareció en la grada mostrando un cartel proclamándose “Mr. NXT”. La distracción permitió a Romeo lanzar a Tristan fuera del ring y posteriormente atacarlo en ringside antes de posar junto a Hill frente al público.

Sin embargo, Angels recuperó el control de la lucha al regresar al cuadrilátero. El británico castigó la espalda de Moreno con un Bow And Arrow, un spinning backbreaker y varios suplex que comenzaron a desgastar al español, quien aún así reaccionó con clotheslines, un enzuigiri y dos Missile Dropkick que estuvieron cerca de darle la victoria.

► Momentos claves

En la recta final, Tristan Angels logró bloquear un Penalty Kick de Romeo Moreno en ringside, haciéndolo impactar contra el apron. Ya de vuelta en el ring, el británico conectó un rodillazo directo a la nuca que finalmente le permitió conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Al final del encuentro, Angels se hizo de palabras con Shiloh Hill por el letrero que traía, por lo que parece que iniciará una nueva rivalidad.