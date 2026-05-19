Stardom: Resultados «Golden Week Fight Tour 2026 In Fukuoka»

Como parte del periodo vacacional largo en Japón, Stardom presentó «Golden Week Fight Tour 2026 In Fukuoka«.

► «Golden Week Fight Tour 2026 In Fukuoka»

Sayaka Kurara y Aya Sakura defendieron por segunda ocasión el Campeonato de Parejas NEW BLOOD respondiendo al desafío que hicieron las jóvenes Matoi Hamabe y Anne Kanaya.

En el turno semifinal, el combinado de God’s Eye (Ami Sourei y Lady C) y STARS (Hanan, Momo Kohgo y Saya Iida) se impusieron a HATE (Bea Priestley, Fukigen Death, Konami, Rina y Saya Kamitani). Tras la lucha, se oficializó el duelo de Hanan y Bea Priestley por el Campeonato Wonder of Stardom.

En el turno estelar, FWC (Hazuki y Koguma) junto con Maika y Maki Ito no tuvieron problemas para vencer a Fuwa-chan, HANAKO, Kikyo Furusawa y Ranna Yagami.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM GOLDEN WEEK FIGHT TOUR 2026», 06.05.2026

ACROS Fukuoka

672 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. NEW BLOOD Tag Team Title: Sayaka Kurara y Aya Sakura (c) vencieron a Matoi Hamabe y Anne Kanaya (17:36) con un Triangle Choke con Sakura sobre Hamabe defendiendo el título.

2. Xena venció a Ema Maishima (6:40) con un German Suplex Hold.

3. Natsuko Tora, Ruaka y Azusa Inaba vencieron a Suzu Suzuki, Saori Anou y Waka Tsukiyama (6:51) con una Death Valley Bomb con Tora sobre Suzuki.

4. Tomoka Inaba venció a Akira Kurogane (7:27) con la Tomoka Senpuyaku.

5. Syuri venció a Tabata (8:16) con un Ground Suzaku.

6. Starlight Kid, AZM y Miyu Amasaki vencieron a Natsupoi, Yuna Mizumori y Rian (6:22) con la Kokko Kyakusatsu con Kid sobre Rian.

7. Hanan, Saya Iida, Ami Sohrei, Lady C y Momo Kohgo vencieron a Saya Kamitani, Konami, Bea Priestley, Rina y Fukigen Death★ (11:01) con la Seventeen con Hanan sobre Priestley.

8. Maika, Hazuki, Koguma y Maki Itoh vencieron a Ranna Yagami, HANAKO, Fuwa-chan y Kikyo Furusawa (25:57) con un Emerald Flowsion con Hazuki sobre Fuwa.