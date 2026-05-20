Bandido defenderá el Campeonato Mundial de ROH ante Volador Jr. en la Arena México

Bandido pondrá nuevamente en juego el Campeonato Mundial de ROH en México cuando enfrente a Volador Jr. este viernes 22 de mayo durante el tradicional Viernes Espectacular del CMLL en la Arena México.
La lucha titular surgió luego de lo ocurrido el pasado domingo 17 de mayo en el Domingo Familiar, donde Volador derrotó limpiamente a Bandido en un mano a mano que sorprendió a los aficionados.
► Volador Jr. ganó la oportunidad titular ante Bandido
Tras conseguir la victoria sobre el actual campeón mundial de ROH, Volador Jr. tomó el micrófono para lanzar el reto por el campeonato. Bandido aceptó inmediatamente el desafío, pactando así una nueva defensa titular en la Catedral de la Lucha Libre.
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Será la tercera ocasión en que Bandido exponga el Campeonato Mundial de ROH en territorio mexicano, luego de sus defensas anteriores frente a Máscara Dorada y Hechicero.
Además, el combate tendrá un ingrediente extra de presión para el campeón, ya que después de la función viajará directamente a Estados Unidos para participar en AEW Double or Nothing.
► Cartelera completa del Viernes Espectacular del CMLL
- Campeonato Mundial de ROH: Bandido (c) vs. Volador Jr.
- Copa Jr. 2026 – Eliminatoria: Atlantis Jr., Soberano Jr., Zandokan Jr., Ángel de Oro, Star Jr., Villano III Jr., El Cobarde, Hijo de Stuka Jr., Brillante Jr. y Espanto Jr.
- CMLL vs. La Familia de Don Callis: Máscara Dorada, Bárbaro Cavernario y Neón vs. Hechicero, El Clon y Rocky Romero
- Lucha de Mujeres: Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra vs. Reyna Isis, Dark Silueta y Olympia
- Match Relámpago: Tornado vs. Estudiante Jr.