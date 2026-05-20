AEW DYNAMITE 20 de mayo 2026: Cartelera, horario y dónde ver en vivo

Dónde ver AEW Dynamite 20 de mayo 2026 | Darby Allin vs 'Speedball' Mike Bailey

AEW regresa este miércoles 13 de mayo de 2026, desde la Cross Insurance Arena, en Portland, Maine. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2)
  2. ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2)
  3. CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****)
  4. Will Ospreay venció a Ace Austin (****)
  5. Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)

► Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 20 de mayo 2026 | Darby Allin vs 'Speedball' Mike Bailey
AEW Dynamite 20 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey.
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. Orange Cassidy y Roderick Strong.
  • NO DISQUALIFICATION: Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
  • Athena y Triangle of Madness vs. Thunder Rosa, Mina Shirakawa y Brawling Birds.
  • ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly.
  • FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (c) vs. ????
  • El regreso de Swerve Strickland.

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Cross Insurance Arena Portland, Maine.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

