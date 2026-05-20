AEW regresa este miércoles 13 de mayo de 2026, desde la Cross Insurance Arena, en Portland, Maine. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2)
- ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2)
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****)
- Will Ospreay venció a Ace Austin (****)
- Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)
► Momentos clave
- Orange Cassidy conectó un Orange Punch sobre Clark Connors, dejando el camino listo para que Adam Copeland rematara con una spear. Cassidy cubrió a Connors para conseguir la victoria.
- Brian Cage estuvo cerca de la victoria tras varios powerbombs, pero Kevin Knight resistió y lo sorprendió con UFO Splash desde lo alto para conseguir la cuenta de tres.
- Will Ospreay aprovechó el daño en el brazo de Ace Austin para atraparlo con una palanca voladora y obligarlo a rendirse, consiguiendo así una importante victoria.
- Thekla utilizó el Campeonato Femenil como arma para golpear a Jamie Hayter, mientras Julia Hart lanzó mist al rostro del réferi. La situación terminó provocando la descalificación de Triangle of Madness.
- Darby Allin conectó varios Coffin Drop, incluyendo dos fuera del ring y otros dos sobre el cuerpo de Konosuke Takeshita dentro del cuadrilátero. Además, atrapó al japonés con el Scorpion Deathlock. Finalmente, un cuarto Coffin Drop terminó definiendo la lucha y le permitió retener el Campeonato Mundial AEW.
► Cartelera AEW Dynamite 20 de mayo 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. ‘Speedball’ Mike Bailey.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. Orange Cassidy y Roderick Strong.
- NO DISQUALIFICATION: Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
- Athena y Triangle of Madness vs. Thunder Rosa, Mina Shirakawa y Brawling Birds.
- ELIMINATOR MATCH: Jon Moxley vs. Kyle O’Reilly.
- FIVE MINUTE ELIMINATOR: Divine Dominion (c) vs. ????
- El regreso de Swerve Strickland.
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 20 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Cross Insurance Arena Portland, Maine.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.