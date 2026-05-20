WWE añadirá más «House shows» a su calendario

Desde que TKO asumió el mando de la WWE, uno de los cambios que se vio en el producto fue la reducción drástica de los eventos en vivo no televisados, salvo cuando las Superestrellas se iban de gira fuera de los Estados Unidos (como las giras europeas). Esto le permitía ahorrar costos operativos, a la vez que era un «cebo» para que TKO pudiera renegociar los actuales contratos, bajo la premisa de que las estrellas «trabajaban menos».

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Sin embargo, recientemente Triple H y el presidente de la WWE, Nick Khan, hablaron sobre la inminente ampliación del calendario de eventos en vivo de la compañía durante una reciente reunión interna y explicaron por qué la WWE estará teniendo más eventos en vivo con el elenco principal. La razón principal, según se reveló internamente, es brindarles a los talentos más práctica en el ring.

La directiva de la WWE considera que los eventos en vivo son extremadamente valiosos no solo para ayudar a los luchadores jóvenes a mejorar frente al público, sino también para permitir que los talentos y productores experimenten con diferentes ideas, combates y conceptos de lucha, lejos de la presión televisiva, y la compañía también enfatizó que el objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre brindarles a los talentos suficiente experiencia y evitar riesgos innecesarios de lesiones debido a un calendario demasiado exigente.

La WWE planea usar estos eventos como una combinación de estrellas consagradas del elenco principal trabajando junto a jóvenes talentos que necesitan más experiencia en vivo frente al público, lo cual era esencialmente el objetivo que la WWE de Vince McMahon tenía al programarlos, aunque el calendario de las Superestrellas fuera bastante ajetreado.

Ahora, la WWE parece creer que la falta de oportunidades para competir pudo haber frenado el desarrollo de algunas estrellas jóvenes, y retomará la gira de eventos en vivo de verano de la WWE a partir del 11 de julio en Nuevo México, con eventos adicionales planeados en Pensilvania, California, Illinois, Virginia, Nuevo Hampshire, Georgia y Carolina del Sur.