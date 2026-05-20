Resultados RevPro Revolution Rumble 2026

RevPro celebró este pasado domingo 17 de mayo una de las principales citas de su calendario, Revolution Rumble, desde el Doncaster Dome de Doncaster (Inglaterra).

La lucha principal, que da nombre al show, tuvo a 30 competidores intentando ser el último en permanecer sobre el ring en pos de obtener una oportunidad titular de cara al próximo show de aniversario de RevPro (29 de agosto).

Además, cuatro defensas titulares: Jay Joshua (c) vs. JJ Gale por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, Alexxis Falcon (c) vs. Dani Luna por el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro, Young Guns (c) vs. Leon Slater & Liam Slater por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro y Joe Lando (c) vs. Leyton Buzzard por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Crucero RevPro.

Completando el cartel, un duelo especial de exhibición entre Callum Newman (actual Campeón de Peso Completo IWGP) y Leon Cage.

Revolution Rumble 2026 pudo seguirse en directo vía RevPro OnDemand, donde está disponible para su visionado.

► Mayo revolucionario

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Leyton Buzzard derrotó a Joe Lando (c) para ganar el título. Antes del inicio, Josh Holly y James Ellis atacaron a Danny Black, quien acompañaba a Lando, y huyeron como sabandijas, provocando que Black debiera marcharse de ringside dolorido. Dos años atrás, en Revolution Rumble, Buzzard tuvo aquella grave lesión que casi lo retira y la historia aquí era que «el Capitán» quería cerrar círculo ganando la presea ante un buen amigo, por lo que durante casi toda la lucha, reinó la absoluta deportividad, lo que hizo que acusara cierta falta intensidad. Buzzard, al que le falta media magdalena para superar el límite de peso crucero, se valió de su fuerza para dominar la mayoría del choque, pero Lando resistía todo, incluido un Martinete sobre la orilla del ring seguido de un tremendo Splash desde la tercera cuerda. Así que hubo girito: Buzzard fingió una lesión y cuando la réferi no miraba, pateó las partes pudendas de Lando y lo puso en una Guillotina. Lando se fue a los brazos de Morfeo. Realmente, el «heel turn» de Buzzard se veía venir. Lando tuvo el oro durante 161 días. Primer campeonato de Buzzard con RevPro. ♠♠♠1/2

CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Alexxis Falcon (c) derrotó a Dani Luna para retener el título. Luna buscaba con su regreso hacer justicia en la división de mujeres ante los actos rudos de Falcon durante su reinado. Y Falcon lucía nerviosa, sabedora de que Luna es mejor gladiadora y la puso de espaldas planas en el combate por equipos que protagonizaron en el anterior show de RevPro, Live In Sheffield 25. Un escupitajo de Falcon encendió a Luna, iniciando su serie de Suplexes alemanes, de la que la campeona sólo pudo salirse con un golpe bajo que el árbitro no vio. Luego, volvió a recurrir al trampeo con un piquete de ojos para que Luna no consumara su Luna Landing, remate por el que fue derrotada en dicho antecedente. Seguidamente, un tercer trampeo supuso el falso final del combate, cuando utilizó el oro en liza para golpear a Luna y endosarle su Falcon’s Fury, pero la ex-TNA «kickeó» en 2.99. Luna contratacó, buscando su German Suplex por encima de la tercera cuerda, Falcon pudo desequilibrarla y aplicarle un segundo Falcon’s Fury que, esta vez sí, supuso el pinfall. ♠♠♠1/4

Callum Newman derrotó a Leon Cage. En esta lucha el resultado parecía muy claro, pero su valor estaba en el emparejamiento: todo un máximo campeón de NJPW frente a un novel. Pero qué novel. El duelo no habría desentonado como estelar titular de algún show de NJPW, con Cage respondiendo a cualquier intento de Newman por superarlo en su terreno; véase, el estilo crucero, cuando el líder de United Empire siempre ha sido conocido como «The Prince of Pace». Hubo un impresionante contrarresto en forma de DDT hacia un intento de Powerbomb, por ejemplo, que dejó la cuenta muy cerca del 3. Otro, al estilo Will Ospreay, rematado con un Double Underhook transicionado en Destroyer, que igualmente casi le da la victoria. Sólo la mayor agresividad de Newman puso a este por delante, aunque Cage se revolviera hasta el último minuto, cayendo finalmente vía pin tras el Prince’s Curse. Si bien tal cierre se dio un tanto de la nada y el encuentro pudo durar más (se quedó en poco más de 12 minutos), sólo cabe quitarse el sombrero ante este «bookeo». Cage está destinado a la grandeza. ♠♠♠♠

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO COMPLETO REVPRO: Jay Joshua (c) derrotó a JJ Gale para retener el título. Gale venía de ganar el torneo Revolution Road, por el que obtuvo su tentativa, y nunca antes se había visto en tal situación, pese a llevar más de siete años compitiendo para RevPro. Un expeditivo Joshua tuvo el control en los primeros compases y mostró cierta falta de respeto hacia su retador, no tomándolo en serio. Esto motivó a Gale, quien se repuso e impuso, mediante su clásico repertorio, pero al intentar rematar la jugada, Joshua contratacó y el duelo quedó totalmente parejo, con notables intercambios de golpes que provocaron que ambos mordieran la lona. Joshua, luego de no poder consumar un Muscle Buster, buscó un Boston Crab y un Bulldog Choke, pero Gale alcanzó la primera cuerda. El retador parecía ya para el arrastre, y aún así se sacó varias secuencias que casi le dan la victoria, especialmente un espectacular Falcon Arrow desde la segunda cuerda. A Gale le quedaba un último recurso, su Gale Force, pero Joshua no sucumbió a la cuenta de 3, en un muy buen falso final. Entonces, Gale quiso repetir jugada, Joshua lo interceptó y la convirtió en su Ganso Bomb, que aplicó en dos ocasiones en pos de poner de espaldas planas a su oponente. ♠♠♠♠1/4 Acabada la lucha, Joshua y Gale se mostraron respeto.

CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PAREJAS REVPRO: Slater Dojo (Leon Slater y Liam Slater) derrotaron a Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) (c) para ganar el título. Mucha sinergia entre los Slater, logrando dominar la primera parte de la contienda, siendo Allen quien sufrió la mayoría de las ofensivas, dirigidas a su pierna izquierda, hasta que un «hot tag» de Jacobs equilibró la balanza. Poco después, Leon también tuvo su «hot tag», aunque fue emboscado por los Guns y casi acaba por caer vía pin tras el combo Lariat + Penalty Kick. Slater se resarció sacándose dos Style Clashes; el último sobre Jacobs, que se quedaron cerca del 3. Liam igualmente sufrió el 2 vs. 1 de los Guns y «kickeó» in extremis después de recibir el Doomsday Device. Finalmente, Guns buscaron repetir con Leon, Liam desequilibró del esquinero a Allen, permitiendo que el «Youngest In Charge» tumbara a Jacobs y lo rematara con su Swanton 450. Jacobs elevó las rodillas, pero desde fuera del ring, Liam se las estiró justo a tiempo para que recibiera de lleno el movimiento, en un interesante detalle. 1, 2 y 3: nuevos campeones. Durante el vídeo promocional previo, Andy Quildan comentó que para que el Young Guns vs. FTR del próximo aniversario de RevPro fuese el mayor combate de parejas en la historia de UK, debía ser por las correas que Jacobs y Allen llevaban portando desde marzo de 2025. Curioso que RevPro se torpedee a sí misma, ¿no? Aparte, la decisión unilateral de Liam Slater de canjear el último trofeo del Trios Grand Prix no gustó a Leon Slater, por lo que habría sido más lógico desde el punto de vista narrativo que estos perdieran y así detonar un conflicto ya dispuesto. Desconozco si suponía el plan original de RevPro o este cambio titular estuvo motivado por alguna circunstancia. Punto final un tanto desabrido a la mejor ostentación en la historia de la empresa. ♠♠♠3/4

REVOLUTION RUMBLE POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN REVPRO 14 YEAR ANNIVERSARY SHOW: Connor Mills derrotó a Michael Oku, Jay Joshua, Leon Slater, Liam Slater, Cameron Khai, Sha Samuels, Danny Black, Nino Bryant, Kuro, Maverick Mayhew, HMD, TK Cooper, Zander Bryant, Drilla Moloney, Ricky Knight Jr., Chicago Desailly, David Francisco, Rhio, Kanji, Kelly Sixx, Tom Thelwell, Mark Andrews, Flash Morgan Webster, Mark Trew, Kieron Lacey, Trent Seven, Will Kaven, Guido Buriani y Leland Bryant. Cooper y Leland Bryant iniciaron las hostialidades, y el segundo no tardó mucho en salir por encima de la tercera cuerda. Buriani fue eliminado por Trew y Lacey. Moloney eliminó a Kaven. Mills entró el undécimo. Seven fue eliminado por Mills y Moloney. Subculture eliminaron a Trew y Lacey y Cooper eliminó a Subculture. Ricky Thelwell fue eliminado por Sixx, con ayuda fuera del ring de Joshua James. Kanji entró la 16, para sorpresa de todos y eliminó a Sixx. Rhio también se sumó a la fiesta y eliminó a Kanji, pillando desprevenida a esta cuando ambas pretendían confrontar a Francisco y James. Rhio fue eliminada por Francisco y este por Desailly. Sha Samuels eliminó a Desailly. Moloney eliminó a RKJ pero este ayudó a que seguidamente el «44 Calibre» fuese eliminado. Zander Bryant cayó por cortesía de TK Cooper. Michael Oku eliminó a Cooper. Joshua y Mills eliminaron a HMD. Mayhew se autoeliminó al aplicar un Stunner a Oku fuera del ring. Leon Slater, último en entrar, eliminó a Kuro. Black fue eliminado por Samuels y este por Nino Bryant, quien a su vez fue eliminado por Oku. Liam Slater eliminó a Khai cuando también pretendía eliminar a Oku. Liam y Leon fueron eliminados por Oku, cuando Liam se agarró del brazo de Leon arrastrándolo en su caída, provocando el descontento del «Youngest in Charge» (después de haber ganado las correas de parejas, esto no cuadró). Oku eliminó a Joshua con un sillazo, tras endosar otro a Mills. Y finalmente, un Mills ensangrentado, entre cánticos a su favor, sacó a Oku con un Súplex Alemán desde la orilla del ring. Primera oportunidad para Mills por el máximo cetro de RevPro y tendrá que vérselas con su colega Joshua. ♠♠♠1/2

⇒ Normalmente, por ser un show tan directo y compacto en cuanto a número de combates (dado que el «main event» dura más de una hora), Revolution Rumble suele estar entre mis citas favoritas de RevPro. Y la que nos ocupa dio mucho de sí, obviando su sólida calidad «in-ring», con decisiones creativas un tanto controversiales (véase, los dos cambios de monarca) que quedaron compensadas mediante la merecida victoria de Connor Mills. Muchas cosas se han agitado en el panorama de RevPro a tres meses de su gran cita en Wembley, y el camino hacia tal destino se antoja, cuanto menos, interesante.

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