Las mejores historias, suelo decirlo, siempre se cuentan dentro del ring, no en promos ni segmentos. Y RevPro es una de esas empresas que lo entiende a la perfección, dejando a menudo ciertos detalles durante sus luchas que todo buen observador analiza.

Así, no pasó desapercibido para un servidor que durante su combate contra Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) en el más reciente Live In Sheffield, Young Guns (Luke Jacobs e Ethan Allen) usaran como remate la Shatter Machine, habitual empleado por FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler). Y ayer, luego de volver a retener el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas RevPro ante Lykos Gym en Live In London 104, se confirmó que aquel guiño no fue gratuito.

De nuevo, los Guns volvieron a emplear la Shatter Machine en pos de vencer, si bien esta vez no resultó efectiva y los campeones debieron recurrir a sendas llaves de rendición para cerrar definitivamente su rivalidad con los Lykos, quienes según la estipulación, no podrán volver a competir por las correas parejiles de RevPro. Un gran broche, donde en sus postrimerías, los Guns reconocieron el desempeño de los Lykos. Y algo más.

Recordando que aún les quedaba un trofeo del último Trios Grand Prix (ganado junto a Leon Slater), Jacobs y Allen anunciaron que lo canjeaban para un combate contra FTR en el próximo aniversario de RevPro. Y el Porchester Hall, evidentemente, erupcionó. Aunque la lucha no se ha confirmado todavía, es de suponer que considerando el acuerdo de colaboración que mantienen RevPro y AEW, se haga oficial pronto.

Young Guns —mención honorífica como mejor pareja de 2025 para SUPERLUCHAS— se han quedado sin retadores creíbles dentro de RevPro, tras casi un año como monarcas, y buscan demostrar que pueden ser verdadera élite ante probablemente la gran dupla de los últimos años, que hoy día ostenta el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

RevPro 14 Year Anniversary tendrá lugar el 29 de agosto desde la OVO Arena Wembley en Londres (Inglaterra), y por ahora su cartel no contiene combate alguno.

► Resultados RevPro Live In London 104

He aquí todo lo que dio de sí RevPro Live In London 104.

