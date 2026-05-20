Lo bueno y lo malo de WWE NXT 19 de mayo 2026

WWE NXT dejó este martes un episodio lleno de nuevas caras y cambios importantes dentro de la marca, destacando especialmente el combate por el Campeonato de Parejas NXT entre Vanity Project y Darkstate.

Lo bueno y lo malo de WWE NXT 19 de mayo de 2026

LO PEOR de WWE NXT

► 2 – Darkstate no necesita perder miembros

La decisión de que el grupo Darkstate traicionara y expulsara a Saquon Shugars fue calificada como un error prematuro para una facción que lleva apenas un año y aún no ha logrado consolidarse ante la audiencia. Al deshacerse de Shugars, el grupo pierde a su mejor pieza en el micrófono y se arriesga a volverse plano.

► 1 – Tony D’Angelo no luce como un verdadero Campeón

Tony D’Angelo quedó relegado al papel de actor secundario en la lucha de parejas donde hizo equipo con Myles Borne para enfrentar a los novatos Mason Rook y Cam Hendrix. Es cuestionable el hecho de que el Campeón Máximo de la marca se sintiera como el eslabón menos importante del combate, permitiendo que Borne hiciera todo el desgaste físico y quedando completamente fuera del desenlace de la lucha. Esto arruina por completo la gran construcción previa de D’Angelo como un «lobo solitario» dominante, haciéndolo ver ahora como un monarca ordinario y sin brillo.

LO MEJOR de WWE NXT

► 2- Zaria sigue arrasando con todo

Tras traicionar a su compañera la semana pasada, Zaria reafirmó su brutal intensidad al emboscar a la Campeona Norteamericana Tatum Paxley y a Lizzy Rain con una doble lanza y un par de F5. Al levantar el título de Paxley en señal de desafío, la luchadora australiana dejó en claro que ha salido de la sombra de la división de parejas para reclamar su lugar en la cima individual. La autora celebra el regreso de este aura destructiva y asegura que ya es hora de que la empresa le otorgue su primer campeonato en solitario

► 1- Kam Hendrix y Mason Rook lucieron bien

El choque de parejas que abrió el programa superó todas las expectativas, consagrando a los recién llegados Rook y Hendrix gracias a una gran exhibición de poder y velocidad que encendió al público de NXT. La victoria sobre los campeones Tony D’Angelo y Myles Borne estuvo brillantemente protegida gracias a la oportuna interferencia de Tavion Heights, pero lo mejor llegó más tarde cuando Rook noqueó a Hendrix por pecar de soberbio al intentar retar a D’Angelo por su cuenta, sembrando una interesante rivalidad entre ambos para el futuro.

WWE continúa renovando el elenco de NXT tras varias salidas recientes hacia Raw y SmackDown.

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