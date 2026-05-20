MJF critica a Israel y Benjamin Netanyahu: “Lo que está ocurriendo es super inhumano”

Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, fue entrevistado en The MMA Hour, conducido por Ariel Helwani. Uno de los momentos más impactantes fue cuando criticó abiertamente al gobierno israelí y al primer ministro Benjamin Netanyahu debido al genocidio que están cometiendo contra la población de Gaza.

Esta es la parte de la entrevista donde él y Helwani (ambos judíos) hablan del tema:

HELWANI— ¿Has sentido alguna diferencia? Tú te jactas con orgullo de que eres judío. ¿Has sentido alguna diferencia en la forma en que la gente te trata? Con honestidad.

MJF— He hablado de esto largo y tendido, así que sí siento que, debido a lo que está pasando en Oriente Medio, hay definitivamente más antisemitismo desenfrenado dirigido hacia mí. Lo cual creo que es raro porque, la última vez que revisé, no soy israelí. La última vez que revisé, nací en Estados Unidos. La última vez que revisé, no estaba en el gobierno israelí. La última vez que revisé, no tenía una relación con Bibi Netanyahu, no le estoy diciendo qué hacer. Así que es simplemente raro. Pero he estado lidiando con el antisemitismo durante toda mi carrera. No va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Odio usar el término “estoy acostumbrado”, pero simplemente lo uso como más combustible para el fuego. Y he dicho muchas veces que solo hay cierto límite de lo que puedes hacer si alguien quiere odiarte porque eres blanco, amarillo, negro, morado, naranja o lo que sea. No importa lo que hagas, la gente encontrará una razón para odiarte porque tienen prejuicios, y punto. Pero sí creo que es raro odiar a judíos estadounidenses que no están apoyando abiertamente a nadie. Es simplemente raro.

—Bueno, Maxwell, esta conversación será recortada y luego la gente dirá: “Mira a estos tipos, están haciéndose las víctimas”. Yo nunca he hecho de víctima. No estoy llorando, aunque cada vez que veo mi Twitter, leo: “Muere, maldito judío apoyador del genocidio”. Nunca he dicho nada de eso.

—Una gran parte de mi historia personal está marcada porque a una edad muy temprana me lanzaron un rollo de monedas y me dijeron: “Recógelas, judío” . Y yo dije: “Voy a meterme al gimnasio y les voy a dar una paliza a estos tipos”. Y lo hice. Así que es como, no sé, puedes usarlo como combustible… Lo que diré ya lo he dicho claramente, y si esto les ofende, lo siento, pero no apoyo lo que está pasando ahora en Israel. Creo que muchas de las cosas que están sucediendo en este momento son super inhumanas y no puedo apoyarlas. Y personalmente no me gusta Netanyahu. No soy fan. Lo he dicho en voz alta: no lo respaldo. Ahora, incluso cuando digo eso, todavía va a haber gente que diga: “¿Qué carajos? Maldito judío…”. Es como, espera. Yo literalmente… No puedes ganar.

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—No es diferente a que un estadounidense diga: “No me gusta Trump”. Solo porque eres judío no significa que tengas que apoyar cada cosa que haga el gobierno israelí.

—No estoy de acuerdo con el gobierno israelí. ¿Los judíos tienen derecho a existir? Sí. Pero espero que los negros tengan derecho, los asiáticos tengan derecho y los hispanos tengan derecho.

—Yo creo, Maxwell, que la gente ha enmascarado su odio a los judíos con “Oh, sabes, sólo no me gustan los sionistas, pero estoy bien con los judíos”. No, no, no. Odias a los judíos, sé honesto al respecto.

—Creo que la palabra “sionista” ha cambiado. Así que aquí está la cuestión. El símbolo nazi —no puedo creer que estemos entrando en esto—. El símbolo nazi, hasta donde sé, creo que era un símbolo hindú y luego fue tomado por los nazis. Así que si alguien está usando un símbolo nazi y dice: “Whoa, whoa, está bien, esto es hindú”. Lo siento, te voy a dar un puñetazo en la cara. Desafortunadamente, siento que el sionismo ya no significa lo que significaba cuando era niño, o más bien lo que me dijeron que significaba, que era estar orgulloso de ser judío y estar orgulloso de que tenemos un lugar donde vivir en Israel. No creo que eso sea lo que significa ahora.

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—Sigue significando lo mismo. Sólo han cambiado el significado. Lo han cambiado porque ahora significa otra cosa para ellos. Lo han usado como otra cosa. Es exactamente lo mismo de cuando eras niño. En mi opinión, al menos esa es la forma en que yo lo veo.

—Y respeto que lo sientas de esa manera. No siento lo mismo. Y está bien, porque mira, aquí estamos dos personas del mismo origen con diferentes puntos de vista. No somos todos iguales.

—No, no somos todos iguales.

—Lo cual es otra prueba, ¿verdad?

—Cierto.

—Pero todo lo que estoy diciendo es que creo que las palabras y sus significados cambian, si digo la palabra C en Inglaterra es como decir “¿Qué onda, bro?”. Si digo la palabra C en Estados Unidos a una mujer o incluso a un hombre, van a querer golpearme. Creo que eso es lo que pasa con la palabra “sionista”, lo cual es lamentable porque solía significar algo bueno. Ya no significa algo bueno. Ahora es algo malo. Podemos entrar en una discusión de si no debería ser algo malo, pero el mismo argumento se puede hacer sobre ese símbolo hindú. Solía significar algo bueno.

► ¿Por qué es relevante este pronunciamiento?

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El momento generó una ola inmediata de reacciones. Mientras muchos usuarios le aplaudieron por su valentía —destacando que es importante que un judío critique públicamente a Israel—, otros lo acusaron de antisemitismo (así es, aunque él sea judío). MJF ya había insinuado posturas críticas en el pasado, pero nunca de forma tan directa.

MJF es el principal rudo de All Elite Wrestling, multicampeón y una de las figuras más carismáticas y polarizantes de la lucha profesional moderna. Su herencia judía es algo del dominio público. No sólo nunca la ha negado, sino que ha sido parte de su personaje en varias ocasiones. Por eso, su rechazo a las políticas actuales de Israel y a Netanyahu adquiere mayor fuerza: proviene de alguien que no puede ser acusado fácilmente de antisemitismo, y deja ver que el descontento entre los mismos judíos hacia el estado de Israel va en aumento.

Las reacciones han sido mayoritariamente positivas. Muchos celebran que el mejor villano de la lucha sea una buena persona fuera del ring. Otros señalaron que le tienen un respeto mayor, pues «no muchos judíos admiten esto».

Lo que está claro es que MJF no se calló. En un mundo donde las figuras públicas evitan temas controvertidos, Maxwell Jacob Friedman decidió hablar. Y lo hizo sin titubeos. Demostró una vez más que, dentro y fuera del ring, no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a las consecuencias de decir lo que piensa.