El Grande Americano recibirá serenata antes de AAA Noche de los Grandes

La conexión entre la afición mexicana y El Grande Americano continúa creciendo. Ahora, el enmascarado será homenajeado con una serenata especial este jueves 21 de mayo a las 7:00 de la noche en el Domo Kings League de la Ciudad de México.

La actividad será organizada por Kings League México en colaboración con Lucha Libre AAA y contará con acceso gratuito, aunque limitado únicamente a 300 personas.

► El Grande Americano se convirtió en fenómeno entre la afición mexicana

El homenaje refleja el enorme apoyo popular que ha ganado el luchador en los últimos meses, convirtiéndose en uno de los personajes más comentados dentro de la lucha libre mexicana.

Lo que inicialmente comenzó como un personaje polémico terminó transformándose en un fenómeno cultural entre los aficionados.

La versión de El Grande Americano que actualmente aparece en AAA logró conectar con el público gracias a su integración con la cultura mexicana, incluyendo momentos virales donde cantó “Cielito Lindo” y defendió el orgullo nacional.

Por ello, muchos aficionados ya lo consideran “el más grande”, al punto de organizar serenatas y reuniones especiales para mostrarle apoyo.

► La rivalidad con el Original explotará en AAA Noche de los Grandes

La serenata también servirá como parte de la promoción rumbo a Noche de los Grandes, evento que se realizará el próximo 30 de mayo en la Arena Monterrey. Ahí, El Grande Americano enfrentará a El Grande Americano Original, en una esperada lucha máscara contra máscara.

La rivalidad entre ambos ha escalado rápidamente tras acusaciones de impostura, ataques sorpresivos y varios enfrentamientos tanto en WWE como en AAA.

El choque ya es considerado uno de los duelos de apuestas más importantes del año dentro de la lucha libre mexicana.

► La afición quiere impulsar a El Grande Americano rumbo a Monterrey

En México, serenatas y homenajes similares suelen reservarse para grandes figuras del deporte o la música, por lo que el evento demuestra el enorme impacto mediático que ha alcanzado el personaje.

Los aficionados esperan impulsar emocionalmente a El Grande Americano antes de la lucha definitiva que podría marcar para siempre su legado enmascarado.

Ahora, toda la atención está puesta en Monterrey, donde finalmente se definirá quién merece portar la identidad de El Grande Americano.