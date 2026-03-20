WWE Night of Champions 2026 estaría en riesgo

A pesar de que todavía faltan unos meses para Night of Champions 2026, que está previsto llevarse a cabo en Arabia Saudita, existe una preocupación creciente en torno a la situación que está ocurriendo en el Medio Oriente y la iniciativa militar lanzada por Estados Unidos en febrero contra Irán, que ha generado un conflicto continuo en la zona, que incluso ha provocado que la FIA cancele las competencias de los Grandes Premios de Formula 1 en Bahrein y Arabia Saudita, previstos para abril de este año.

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► WWE monitorea el conflicto en el Medio Oriente

El próximo evento en vivo Night of Champions de la WWE está previsto llevarse a cabo en Riad, Arabia Saudita, el próximo 27 de junio; sin embargo, un informe reciente de Fightful Select indica que existe una creciente incertidumbre dentro de la WWE sobre el estado del evento debido a los conflictos en curso en la región, y existe una alta probabilidad de que haya un cambio de planes.

«Fuentes en Stamford afirman que es muy improbable que el evento se lleve a cabo en Arabia Saudita en junio, como estaba previsto. Si bien aún no se ha anunciado ningún cambio ni cancelación oficial, la opinión interna sugiere que la WWE está monitoreando de cerca la situación y podría verse obligada a realizar ajustes si las condiciones no mejoran.»

Por el momento, la situación en el Medio Oriente sigue siendo incierta y los planes podrían cambiar. La WWE no se ha pronunciado públicamente sobre el informe, y solo resta esperar para saber si la compañía trasladará el evento (con cambio de nombre incluido), lo pospondrá o lo llevará a cabo según lo planeado originalmente. De continuar, otro punto de análisis también estará en torno a WrestleMania 43, que está previsto llevarse a cabo el próximo año en el mismo lugar.